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Вінницька область (749) СБУ (10030) УПЦ МП (1095)

Митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом за виправдовування російської збройної агресії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини очільника єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів", - 

Під час обшуку місця проживання митрополита та  релігійних споруд правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій,  прокремлівські агітки та літературу.

Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа. Обвинувальний акт направлено до суду. За матеріалами СБУ митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі.

Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

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Митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом за виправдовування російської збройної агресії, - СБУ 01
Митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом за виправдовування російської збройної агресії, - СБУ 02
Митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом за виправдовування російської збройної агресії, - СБУ 03
Митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом за виправдовування російської збройної агресії, - СБУ 04
Митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом за виправдовування російської збройної агресії, - СБУ 05
Митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом за виправдовування російської збройної агресії, - СБУ 06

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
15 років тому сатаністу з рпц....
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10.01.2023 12:18
+13
фсбшная контора оболванивавшая миллионы наивных верующих десятилетиями, отягощённая непонятным бизнесом, скрепами в виде мальчиков в постели и занимающаяся прямой поддержкой агрессора во время войны
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10.01.2023 12:21
+11
Підвісити падлу на георгіївській стрічці.
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10.01.2023 12:26
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15 років тому сатаністу з рпц....
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10.01.2023 12:18 Відповісти
Підтримую, + в камеру до півнів і ніякої бібліотеки, ніяких побачень з матушкою, хрестик відібрати і татуху на лоба - здоровеними літерами *ПІДОР*... Хай в'яне в такій кєльї...
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10.01.2023 15:00 Відповісти
до 8ми
і їх хрен дадуть
умовно хіба
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10.01.2023 18:52 Відповісти
Може спалити одненько на вогнищі..
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10.01.2023 12:21 Відповісти
фсбшная контора оболванивавшая миллионы наивных верующих десятилетиями, отягощённая непонятным бизнесом, скрепами в виде мальчиков в постели и занимающаяся прямой поддержкой агрессора во время войны
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10.01.2023 12:21 Відповісти
Підвісити падлу на георгіївській стрічці.
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10.01.2023 12:26 Відповісти
отправить в рай
по ускоренной программе
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10.01.2023 12:26 Відповісти
Пора цих іонафанів брити і набутилювати
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10.01.2023 12:27 Відповісти
Відпустять під заставу. Досвід вже є
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10.01.2023 12:28 Відповісти
До дубу та усі справи ...
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10.01.2023 12:36 Відповісти
русский военный содомит, иди *****! Тебе не привыкать =)
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10.01.2023 12:43 Відповісти
Підарас бородатий. Бороду зав'язать,як "піонерський галстук"Облить пальним, та спалить наУЙ, мразоту кацапську
Скот, який цілує і смокче УЯ у Кирила та путлєра. Але ж ,зараз візьмуть і обміняють цього уіпана та гомосексуаліста. Хоч по хорошому, його потрібно вивезти в ліс, і зарить нахер. Із-за таких мразюк, наші хлопці гинуть.
Здохни, підарас російський, вражина в рясі.
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10.01.2023 12:43 Відповісти
він все своє життя смокче у молодих хлопців... кирил йому не цікавий
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10.01.2023 15:19 Відповісти
РПЦ, брянська митрополія закликає стерти українців з лиця землі.

https://news.ukrainci.com.ua/ru/11530-rpc-zaklikaye-sterti-ukrajinciv-z-licya-zemli-foto
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10.01.2023 13:11 Відповісти
На кол-собаку!!!
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10.01.2023 13:25 Відповісти
позбавити громадянства і обміняти на кілька сотень азовців як мінімум. і ху йло довольне буде, бо пропагандони обставлять це перед своїм люмпеном як сцарь ратує за "вєру православную". а нам ще краще - мінус колаборант, плюс повернуться хлопці з Азовсталі з полону.
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10.01.2023 13:43 Відповісти
Прикольно! Винницкий поп на бронированном джипе катается.
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10.01.2023 13:58 Відповісти
і закони є і суди й прокуратури то чому ж ця нечисть стільки років біснувалась на нашій землі на поталу ворога.
Чому ми такі безхребетні, байдужі до долі своєї країни, адже очевидно що така діяльність підривала основи державності. Це слабість державних структур. Вони корумповані, продажні й жадібні. Вони не виконували свою прямі обов'язки. Як наслідок маємо вторгнення бо на сильних не нападають.
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10.01.2023 16:48 Відповісти
ви це тільки зараз зрозуміли? ми були безхребетними ще в 91-му,коли замість Чорновола проголосували за проститутку Кравчука,потім Кучму і т.п. Зараз УСІ наші сусіди рвонули вперед,а ми та молдавани залишаємося в говні і бідності. Ну а наш останній вибір,картавий членограй,ще й війну нам привів....
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10.01.2023 21:14 Відповісти
Першосвященник землі Руської? Кирюха -свинячє брюхо?
Ох ти і довбойоб Ионафан..доля Іуди тобі близька..Амін
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11.01.2023 01:48 Відповісти
 
 