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Держава Ніуе, розташована в Тихому океані, випустила монети "Воїн Азовсталі". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Тихоокеанська держава Ніуе випустила пам’ятну срібну монету "Воїн Азовсталі", присвячену українським захисникам Маріуполя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Top World Coins.

На реверсі монети зображений воїн у шоломі із забралом. Рельєф шолома утворений стилізованим зображенням обладнання потужностей заводу. Основою для дизайну цієї сторони монети стала картина художника Максима Паленка "Маріуполь Азовсталь".

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"Українські солдати, які чинили опір на "Азовсталі", - доказ того, що протистояння потужному агресору завжди було і буде правильним. На цій срібній монеті вагою 2 унції їхня боротьба зображена за допомогою надрукованого цифровим способом солдатом полку в метафоричній броні. Його прикрашає металургійний завод, який служив їм прикриттям та символом стійкості. Нехай їхні героїчні подвиги ніколи не будуть забуті цією пам'яткою. Він обов'язково займе особливе місце у вашій колекції та у вашому серці", - зазначається в описі до монети.

Також дивіться: У межах обміну 31 грудня з російського полону визволено парамедика з "Азовсталі" Асана Ісенаджиєва. ФОТО

На аверсі розміщується герб Ніуе та напис "Острів Ніуе". Також тут міститься інформація про номінал монети (5 доларів), її вагу (2 унції, близько 62,2 грама), рік випуску (2022) та пробу срібла, з якої вона виготовлена (999).


Держава Ніуе, розташована в Тихому океані, випустила монети Воїн Азовсталі 01
Держава Ніуе, розташована в Тихому океані, випустила монети Воїн Азовсталі 02

Держава Ніуе, розташована в Тихому океані, випустила монети Воїн Азовсталі 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
я навіть не чув про таку державу. а вони, виявляється, є і більше того - є правильною державою!
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10.01.2023 13:09
+24
Я би придбав таку монету ...
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10.01.2023 13:10
+11
Які молодці!
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10.01.2023 13:10
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я навіть не чув про таку державу. а вони, виявляється, є і більше того - є правильною державою!
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10.01.2023 13:09 Відповісти
Відверто кажучи, я чув що значну частину наповнення бюджету подібних країн якраз складають випуски колекційних монет і поштових марок з місцевими штемпелями.
Що аж ніяк не применшує значущість події.
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10.01.2023 15:51 Відповісти
Які молодці!
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10.01.2023 13:10 Відповісти
Я би придбав таку монету ...
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10.01.2023 13:10 Відповісти
300 долларов , сертификат подлинности , серебро 999 , тираж не большой . не получится .
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10.01.2023 13:54 Відповісти
Вартість на аукціонах неодмінно буде підвищуватись. Монета цінна не тільки нумізматично, але і з художньої точки зору. Просто красива.
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10.01.2023 14:23 Відповісти
На сайті ощадбанку є монети цієї країни
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10.01.2023 23:05 Відповісти
350$...
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10.01.2023 13:19 Відповісти
Kak alexander makedonski poxoz.
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10.01.2023 13:20 Відповісти
Мало кому відома міні країна, а от монета - витвір мистецтва, і мабуть буде дуже популярною у нумізматів! 👍
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10.01.2023 13:24 Відповісти
краса таї годі.
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10.01.2023 13:25 Відповісти
в заголовке в названии островного государства первую букву замените на N а то все бухаете
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10.01.2023 13:32 Відповісти
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10.01.2023 13:35 Відповісти
Молодці Hiye-вці
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10.01.2023 13:40 Відповісти
Ніу́е, або Са́відж - кораловий острів і однойменна держава в південній частині Тихого океану, в Полінезії. Відкритий капітаном Джеймсом Куком у 1774 році. Територія - 258 км². Населення - 1398 осіб. Адміністративний центр - Алофі. Офіційні мови: англійська та ніуе. Грошова одиниця - новозеландський долар
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10.01.2023 14:29 Відповісти
Нагадує острівну мікродержаву з іграшки Far Cry 3
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28.01.2023 16:56 Відповісти
Держава невелика, але ЛЮДИ СПРАВЖНІ.
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10.01.2023 14:35 Відповісти
Ну Ніує собі!!
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10.01.2023 14:49 Відповісти
Згадалося:

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28.01.2023 17:04 Відповісти
Дякємо ! Це дуже зворушливо. Українські захисники надихають людей з різних частин світу. Бо це справжне. Тому і цінується.
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10.01.2023 15:14 Відповісти
Респект авторам дизайну. Справжній витвір мистецтва!
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10.01.2023 15:19 Відповісти
А агрохімію з майским шашличком і розмінований кримський перешийок на зворотній частині монети у 30 срібників ні де не відкарбували??
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10.01.2023 15:23 Відповісти
Огромное Спасибо Ниуэ за поддержку Украинского народа в его борьбе!
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10.01.2023 22:12 Відповісти
Ощадбанк продає монети країна Палау і Ніуе уже сьогодні
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10.01.2023 22:59 Відповісти
 
 