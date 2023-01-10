Держава Ніуе, розташована в Тихому океані, випустила монети "Воїн Азовсталі". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Тихоокеанська держава Ніуе випустила пам’ятну срібну монету "Воїн Азовсталі", присвячену українським захисникам Маріуполя.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Top World Coins.
На реверсі монети зображений воїн у шоломі із забралом. Рельєф шолома утворений стилізованим зображенням обладнання потужностей заводу. Основою для дизайну цієї сторони монети стала картина художника Максима Паленка "Маріуполь Азовсталь".
"Українські солдати, які чинили опір на "Азовсталі", - доказ того, що протистояння потужному агресору завжди було і буде правильним. На цій срібній монеті вагою 2 унції їхня боротьба зображена за допомогою надрукованого цифровим способом солдатом полку в метафоричній броні. Його прикрашає металургійний завод, який служив їм прикриттям та символом стійкості. Нехай їхні героїчні подвиги ніколи не будуть забуті цією пам'яткою. Він обов'язково займе особливе місце у вашій колекції та у вашому серці", - зазначається в описі до монети.
На аверсі розміщується герб Ніуе та напис "Острів Ніуе". Також тут міститься інформація про номінал монети (5 доларів), її вагу (2 унції, близько 62,2 грама), рік випуску (2022) та пробу срібла, з якої вона виготовлена (999).
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Що аж ніяк не применшує значущість події.