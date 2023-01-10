Наслідки обстрілу Херсону російськими окупантами: "Приліт" був за житловим масивом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники 10 січня обстріляли Херсон, ймовірно ракетами з С-300.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Наслідки сьогоднішнього прильоту по Херсону, ймовірно, ракета С-300. Це "озеро" - вирва від вибуху. Приліт був за житловим масивом, жодних військових цілей поблизу. Терористи", - йдеться в повідомленні.
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Ви, ПАСКУДИ ГНОЙНI, БУДЕТЕ ВIЧНО РИГАТИ УКРАIНОЮ, СВОЛОТА КОНЧЕНА!!!!!!
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