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Наслідки обстрілу Херсону російськими окупантами: "Приліт" був за житловим масивом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники 10 січня обстріляли Херсон, ймовірно ракетами з С-300.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Наслідки сьогоднішнього прильоту по Херсону, ймовірно, ракета С-300. Це "озеро" - вирва від вибуху. Приліт був за житловим масивом, жодних військових цілей поблизу. Терористи", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Херсону російськими окупантами: Приліт був за житловим масивом 01
Наслідки обстрілу Херсону російськими окупантами: Приліт був за житловим масивом 02
Наслідки обстрілу Херсону російськими окупантами: Приліт був за житловим масивом 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Бо це дурна дика тварина, який треба жити у лісі..
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10.01.2023 13:34 Відповісти
Нема у лісі таких тварин.
Тільки на Марс скотинякам.
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10.01.2023 13:40 Відповісти
СДОХНiТЬ УСI , ТВАРЮКИ московитськi!
Ви, ПАСКУДИ ГНОЙНI, БУДЕТЕ ВIЧНО РИГАТИ УКРАIНОЮ, СВОЛОТА КОНЧЕНА!!!!!!
С Д О Х Н I Т Ь, П А Д ЛИ!!!!!!!!
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10.01.2023 13:39 Відповісти
 
 