Наслідки обстрілу Херсону російськими окупантами: "Приліт" був за житловим масивом. ФОТОрепортаж

Російські загарбники 10 січня обстріляли Херсон, ймовірно ракетами з С-300.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Наслідки сьогоднішнього прильоту по Херсону, ймовірно, ракета С-300. Це "озеро" - вирва від вибуху. Приліт був за житловим масивом, жодних військових цілей поблизу. Терористи", - йдеться в повідомленні.

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