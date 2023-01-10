Чоловіка, який допомагав окупантам вивозити українське зерно в Росію, затримано на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Колишній головний інженер "Куп’янського комбінату хлібопродуктів" під час захоплення частини регіону підтримав російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що чоловік силоміць відібрав у головбуха продовольчого підприємства відомчі печатки, штампи, статутні документи та особові справи працівників. Потім передав їх представникам місцевої окупаційної адміністрації.

"За це його призначили очільником створеного рашистами "государственного предприятия "Продовольственные ресурсы" у Куп’янську. На цій "посаді" він виконував завдання кремля щодо примусового вивезення українського зерна з території регіону до рф. Для цього уклав "договір" з іншим окупаційним органом – "Купянская железная дорога", який постачав йому вагони для транспортування пшениці.



Встановлено, що оптові партії викраденого зерна мали відвантажувати на зернові термінали однієї з російських компаній у Ростові-на-Дону. Втім, реалізації злочинного плану завадили Сили оборони, які звільнили Куп’янськ і тим самим заблокували "поставку". Після деокупації українського міста зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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