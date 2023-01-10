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Чоловіка, який допомагав окупантам вивозити українське зерно в Росію, затримано на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Колишній головний інженер "Куп’янського комбінату хлібопродуктів" під час захоплення частини регіону підтримав російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що чоловік силоміць відібрав у головбуха продовольчого підприємства відомчі печатки, штампи, статутні документи та особові справи працівників. Потім передав їх представникам місцевої окупаційної адміністрації.

"За це його призначили очільником створеного рашистами "государственного предприятия "Продовольственные ресурсы" у Куп’янську. На цій "посаді" він виконував завдання кремля щодо примусового вивезення українського зерна з території регіону до рф. Для цього уклав "договір" з іншим окупаційним органом – "Купянская железная дорога", який постачав йому вагони для транспортування пшениці.

Встановлено, що оптові партії викраденого зерна мали відвантажувати на зернові термінали однієї з російських компаній у Ростові-на-Дону. Втім, реалізації злочинного плану завадили Сили оборони, які звільнили Куп’янськ і тим самим заблокували "поставку". Після деокупації українського міста зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Чоловіка, який допомагав окупантам вивозити українське зерно в Росію, затримано на Харківщині, - СБУ 01
Чоловіка, який допомагав окупантам вивозити українське зерно в Росію, затримано на Харківщині, - СБУ 02
Чоловіка, який допомагав окупантам вивозити українське зерно в Росію, затримано на Харківщині, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Убейте это пока оно не отложило яйца
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10.01.2023 14:12
+8
Распороть этой суке брюхо и набить ее украинский зерном! Зачем эту будь держать в тюрьме?
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10.01.2023 14:16
+6
Обов'язково з конфіскацією майна , щоб відсидівши автоматично ставав бомжем.
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10.01.2023 14:17
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Убейте это пока оно не отложило яйца
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10.01.2023 14:12 Відповісти
Таке миршаве може тільки кацавелок лайна відложити
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10.01.2023 15:09 Відповісти
Мене тепер доже визиває сумнів фраза-силоміць забрав печатки,списки працівників і т.д.Чи бухгалтер встиг відкупитися,чи втекти,або "здав" співучасника?
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10.01.2023 15:24 Відповісти
Ще б піймали те, яке міни знімало
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10.01.2023 15:51 Відповісти
Шкода шо строки такі ,треба на пожиттєво або розстріл

"Дії передбачені статтею 111-2 КК України караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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10.01.2023 14:14 Відповісти
Распороть этой суке брюхо и набить ее украинский зерном! Зачем эту будь держать в тюрьме?
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10.01.2023 14:16 Відповісти
Хм, я вже подумав про Ердогана
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10.01.2023 14:17 Відповісти
Обов'язково з конфіскацією майна , щоб відсидівши автоматично ставав бомжем.
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10.01.2023 14:17 Відповісти
Отак, в тих галошах, запустити шукати міни на мінних полях.
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10.01.2023 14:20 Відповісти
Есть инструкция от сруськаго мира:

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10.01.2023 14:35 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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10.01.2023 14:46 Відповісти
Создаётся впечатление, что всех в трениках с тремя полосками в быту надо задерживать и сажать... У нас в Латвии в Даугавпилсе и Резекне полно таких долбов.
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10.01.2023 14:47 Відповісти
Я принципиально не покупаю Адидас уже очень много лет. Боюсь, что окружающие будут воспринимать меня как имбецила. Эту марку на постсовке превратили в одежду гопников. В Украине же это была форма одежды подавляющего большинства донецко-луганщины. В дополнение к трехполосным штанам одевались остроносые туфли и фуражка. На Майдане 14 года это просто было униформой титушни.
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10.01.2023 15:01 Відповісти
А дурне! Ну утікай з своїми панами , болота здорові, десь примостишся. Нє , мнє нічєво нє сдєлают. Тупе.
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10.01.2023 14:47 Відповісти
Щоб втікти треба щоб воно було комусь потрібне. А так...кацапи покористувалися та й пішов нах.
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10.01.2023 15:07 Відповісти
А чий він "чоловік"? Може, хотіли сказати - людину?

Цензор, ну візьміть на роботу редактором хоч одного носія мови!
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10.01.2023 15:25 Відповісти
А яка він людина? В нього тільки зовнішність людська.
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10.01.2023 15:53 Відповісти
нагородити його і звання почесного громадянина дати, чи героя України.
а якщо серйозно, то де закон про позбавлення громадянства!!!!
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10.01.2023 15:26 Відповісти
Вибить всі зуби і надавати повний рот УЇв

Це ж натуральний невиіпаний пітарас.
Відправте його сидіть в західну частини України. Пора йому десь на Климентовичах пожиттєво на каміноломні ху ярить руками каміння. Або вбийте його.
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10.01.2023 15:47 Відповісти
гопота згадала про adiads)))))
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10.01.2023 19:41 Відповісти
як завжди заблурили крадія, а не працівників СБУ
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10.01.2023 19:44 Відповісти
 
 