На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Підрозділами сил оборони Києва нарощуються система інженерних загороджень на півночі Київської області, зокрема мінування танкодоступних ділянок.
Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо.
Мінування ділянок місцевості проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки наших підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії", - зазначив Павлюк.
Топ коментарі
+18 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+8 Марк Муржи
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+5 Перехватчик
показати весь коментар10.01.2023 20:00
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Будь ласка, зачекайте...
Уже было выступление по этому поводу
Карты минных полей слил оркам кто-то из СБУ-шников вроде...
Верите что сбушник имел доступ к карте инженерных заграждений?
Значит поверите в наивеличайшего!