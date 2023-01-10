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На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Підрозділами сил оборони Києва нарощуються система інженерних загороджень на півночі Київської області, зокрема мінування танкодоступних ділянок.

Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк 01

"Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо.

На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк 02
На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк 03

Мінування ділянок місцевості проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки наших підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії", - зазначив Павлюк.

Також читайте: Україна має достатньо сил та засобів для захисту Києва, - Павлюк

На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк 04

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
А Чонгар перед війною розмінували, дебіли зелені!
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10.01.2023 19:37
+8
Так кто же приказал разминировать чонгар и дороги на Херсон!! зеленский ???или его тупая банда кухарок Верещук и ермак???? или кто то другой или третий!!... что за секретность такая??
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10.01.2023 19:40
+5
А що заважало це зробити рік тому назад?
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10.01.2023 20:00
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А Чонгар перед війною розмінували, дебіли зелені!
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10.01.2023 19:37 Відповісти
Так кто же приказал разминировать чонгар и дороги на Херсон!! зеленский ???или его тупая банда кухарок Верещук и ермак???? или кто то другой или третий!!... что за секретность такая??
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10.01.2023 19:40 Відповісти
Ти у своїх запитаннях вказав на основних,але не на всіх
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10.01.2023 19:45 Відповісти
Отдать примаз на разминирование в Украине могли только 3 человека- президент, министр обороны, начальник генштаба. Среди них и нужно искать предателя!
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10.01.2023 19:57 Відповісти
Приказ на разминирование могли отдать в Украине только 3 человека- президент, министр обороны, начальник генштаба. Среди них и нужно искать предателя!
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10.01.2023 19:59 Відповісти
3 протитанкові міни одна на одній надихатимуть рашистьских панцерників на подальше просування
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10.01.2023 19:46 Відповісти
А що заважало це зробити рік тому назад?
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10.01.2023 20:00 Відповісти
сейчас мороз, как раз время ставить мины
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10.01.2023 20:05 Відповісти
Никто Чонгар не разминировал.

Уже было выступление по этому поводу

Карты минных полей слил оркам кто-то из СБУ-шников вроде...
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10.01.2023 20:02 Відповісти
а куда войска делись с крымского коридора? тоже СБУшники?
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10.01.2023 20:05 Відповісти
Не вірю в зеказочки зечмонь. Як при наявності карт мінних полів так швидко розмінували орки, що вранці були в Мелітополі. І ще : яке відношення має СБУ до власне мінування об"єктів і карт мінних полів? Це ж зона відповідальності військових інженерних частин. Якщо мало відношення СБУ - то по чиєму наказу? Скотиняки ліплять "горбатого" і думають що це все зійде з рук? Не на часі зрадників взяти за яйця?
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10.01.2023 21:44 Відповісти
Всьому свій час, Зе шобла має відповісти і за Чонгар і за нові дороги по яким орки їхали через Чорнобильську зону, чому на ранок були під Херсоном, через добу в Мелітополі і Бердянську, за всі "щашлики " наобіцяні, а по факту кажуть знали , просто не хотіли паніки, щоб " економіка не падала " Прийдеться відповісти і за злив і зрив операції по затримці вагнерівців в Білорусії. Всьому свій час і не на часі не спасе.
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11.01.2023 12:43 Відповісти
Да-да, и к войне готовились)))

Верите что сбушник имел доступ к карте инженерных заграждений?

Значит поверите в наивеличайшего!
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10.01.2023 21:51 Відповісти
Смотрите. что Ермак с Зеленским по лесам не шастал. Этим кадрам только дай ченить разминировать. Лучше спрятать там рояль в кустах, отвлечь Зеленского.
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10.01.2023 20:04 Відповісти
Навіщо самим підтверджувати можливе припущення ворога про те, що танкодоступні ділянки на півночі області заміновані?
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10.01.2023 20:05 Відповісти
А хто розмінував Чонгар все-таки? Кому Путлер премію виписав?
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10.01.2023 20:29 Відповісти
Варто починати з дерьмака і його поплічників.
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10.01.2023 20:35 Відповісти
все таки готуються до наступу зі сторони білорусії. спочатку кинуть м'ясо а потім підуть підготовлені війська..майже кожен день фіксують перекидання військ до білорусії
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10.01.2023 23:51 Відповісти
Специально морозов ждал? Дураков с армии не вывести, как впрочем в любой сфере
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11.01.2023 04:37 Відповісти
 
 