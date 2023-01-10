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Чернівчанин 15 років розбещував дітей і влаштував бордель у себе вдома, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури визнано винними двох жителів Чернівців, які посягали на статеву свободу та недоторканість дітей. Їх засуджено до 15 та 12 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора, доведено, що 77-річний чернівчанин упродовж 15 років вступав у статеві відносини з дітьми, виготовляв порнографічну продукцію, у тому числі за їх участі.

"Він створив у своєму помешканні місце розпусти та пропонував своїм знайомим сексуальні послуги жінок та дівчат. У ході досудового розслідування виявлено 54 Гб файлів із зображеннями та відео порнографічного змісту, у тому числі з ознаками дитячої порнографії. Чоловік запрошував до себе додому малолітніх та неповнолітніх дівчаток, як правило доньок жінок, які надавали йому сексуальні послуги. Він фотографував дітей оголеними, а також за певну грошову винагороду вступав з ними в статеві відносини, фіксуючи це на відео", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діти добре знали чоловіка та неодноразово бували у нього разом зі своїми матерями. Одна з потерпілих була його похресницею.

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"Скориставшись їхньою довірою та необізнаністю, засуджений почав залучати дітей до надання інтимних послуг за винагороду іншим чоловікам. Він обумовлював дату, час та розмір грошової винагороди. Забезпечував клієнтів чистою постільною білизною, рушниками та засобами контрацепції. Інтимні зустрічі відбувались у нього в квартирі. Серед постійних відвідувачів був 68-річний завідувач відділення одного з чернівецьких коледжів. Спочатку діти сприймали усе, що з ними відбувається, як гру, а підростаючи отримували для себе джерело доходу. Фактично потерпілими від протиправних дій засуджених було троє дівчат, проте лише дві проявили сміливість та подали слідчому заяви про визнання їх потерпілими у провадженні", - повідомили в Офісі.

У судовому засіданні чоловіки вину визнали частково, проте прокурор надав достатньо доказів про їхню причетність до інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Суд присяжних Шевченківського районного суду м. Чернівці визнав 77-річного чоловіка винним у вчиненні 58 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 302, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 155, ч. 3 ст. 302, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156-1, ч. 3 ст. 301-1, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 КК України.

Його 68-річного спільника у 29 епізодах, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 155 КК України.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівчанин 15 років розбещував дітей і влаштував бордель у себе вдома, - Офіс Генпрокурора 01
Чернівчанин 15 років розбещував дітей і влаштував бордель у себе вдома, - Офіс Генпрокурора 02
Чернівчанин 15 років розбещував дітей і влаштував бордель у себе вдома, - Офіс Генпрокурора 03
Чернівчанин 15 років розбещував дітей і влаштував бордель у себе вдома, - Офіс Генпрокурора 04
Чернівчанин 15 років розбещував дітей і влаштував бордель у себе вдома, - Офіс Генпрокурора 05

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Чому блюрять ***** цієї тварини?
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10.01.2023 20:58
+6
Ублюдки.
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10.01.2023 20:55
+4
Жесть...15 років...
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10.01.2023 20:52
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Жесть...15 років...
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10.01.2023 20:52 Відповісти
Ублюдки.
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10.01.2023 20:55 Відповісти
Мотузка і мило - це все, що їм допоможе. В іншому випадку через рік- два вийдуть на волю за станом здоров'я, як смертельно хворі.
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10.01.2023 20:57 Відповісти
Чому блюрять ***** цієї тварини?
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10.01.2023 20:58 Відповісти
Відрізати те що між ногами і заставити жерти. Виробне удар в рило. І так поки нежере. І нехай сцииь в трубочку кожні 5 хв.
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10.01.2023 21:10 Відповісти
Всі обвинувачення повинні сумуватися, всі провини які доведені повинні сумуватися.
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10.01.2023 21:15 Відповісти
15 лет всьо было тип-топ, а потом оказалось, что всьо плохо?
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10.01.2023 21:22 Відповісти
Занадто толерантні до злочинів суспільства приречені на постійне зростання злочинності. Наше "гуманне" законодавство створене номенклатурними виродками для захисту "соціально близьких" їм виродків. Правоохоронна система приватизована паразитичним соціальним класом юристів та "законників". Ніколи не звернусь до нашого суду. Суд це я. Всі питання доводиться вирішувати самостійно. Як кажуть американці "хочеш справедливості - іди в бордель, хочеш щоб тебе виїбли - іди в суд", а якщо потрібно зупинити та покарати злочинця то карай або "підставляй праву щоку"...
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10.01.2023 21:28 Відповісти
Правоохоронна система це поліція сбу прокуратура. Всі структури повністю формуються і підконтрольні тим, хто перебуває при владі, а це не юристи.
Суди це система правосуддя, попередні органи певним чином також беруть участь у здійсненні правосуддя.
Законниками де-юре є народні депутати, а де-факто промосковська ОПа
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10.01.2023 23:35 Відповісти
посадить эту мразь на раскалённый кол!
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10.01.2023 21:39 Відповісти
В місцях позбавлення волі обоє будуть самі зніматись у різноманітних серіалах але в головних ролях.
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10.01.2023 21:54 Відповісти
Тут бы зону подобрать подходящую. Там сразу к концу месяца или чуть больше с петли снимут к утру. С таким набором статей по такой специфике дольше не протянут. Но то что менты крышевали, нет сомнений. 15 лет борделю и с детьми---рекорд!
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10.01.2023 22:03 Відповісти
Kаструвати і спокій
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10.01.2023 22:28 Відповісти
Одна з потерпілих була його похресницею. Мо* він ще і сповідувався у церкві ??
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10.01.2023 22:58 Відповісти
Дохера статей конечно. Ну а если серьезно - это жуть. И 15 лет розыска тоже.
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10.01.2023 23:34 Відповісти
На киче петушиные ряды пополнились. Такие уже на волю не выйдут... Им веревка с мылом будет за счастье, нежели обслуживать 15 лет всю зону.
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11.01.2023 01:06 Відповісти
мамаши были не против. жестяк.
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11.01.2023 05:28 Відповісти
 
 