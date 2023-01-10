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Через удар ЗСУ по селу на окупованій Луганщині могли загинути понад 80 робітників з Росії, які рили окопи, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок удару Збройних сил України по селу Лантратівка на окупованій частині Луганської області могли загинути понад 80 осіб, більша частина з них - вахтові робітники з російського Новосибірська, які приїхали рити окопи та встановлювати захисні споруди.

Це випливає із розслідування журналістів Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.

16 грудня 2022 року окупанти повідомили про обстріл школи у селі Лантратівка. Стверджувалося, що через влучання трьох ракет із установки HIMARS начебто загинули 11 мирних жителів і ще 17 були поранені.

Через удар ЗСУ по селу на окупованій Луганщині могли загинути понад 80 робітників з Росії, які рили окопи, - ЗМІ 01

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Через удар ЗСУ по селу на окупованій Луганщині могли загинути понад 80 робітників з Росії, які рили окопи, - ЗМІ 02
Через удар ЗСУ по селу на окупованій Луганщині могли загинути понад 80 робітників з Росії, які рили окопи, - ЗМІ 03

Тоді у мережі та в проросійських пабліках з’явилися повідомлення, що в Лантратівці начебто загинули будівельники з окупованої Луганщини та Харківщини, які приїхали "відновлювати інфраструктуру". Однак журналісти російської служби "Радіо Свобода" з’ясували, що насправді здебільшого серед загиблих у Лантратівці були росіяни, які приїхали на окуповані території на заробітки.

У розслідуванні журналісти вказують на акаунт у мережі "Вконтакте" жителя одного з російських регіонів, де він публікував фотографії та відео свіжовиритих окопів та ДОТів (довготривалі оборонні точки). У грудні він перебував у місті Валуйки Бєлгородської області РФ, де, ймовірно, жили наймані робітники. Журналісти з’ясували, що знімки були зроблені за кілометр від Лантратівки. Той же чоловік пізніше опублікував фотографії наслідків обстрілу села.

Через удар ЗСУ по селу на окупованій Луганщині могли загинути понад 80 робітників з Росії, які рили окопи, - ЗМІ 04
Через удар ЗСУ по селу на окупованій Луганщині могли загинути понад 80 робітників з Росії, які рили окопи, - ЗМІ 05

Також читайте: ЗСУ потроху деокуповують Луганщину в напрямку Кремінної, - Гайдай

Журналісти поговорили з ним та з’ясували, що він приїхав на Луганщину по оголошенню від компанії "СтройКом". Чоловік розповів подробиці про обстріл школи у Лантратівці.

"До Лантратівки з нами приїхали два автобуси з Новосибірська, з покрівельниками та теслями. Нас возили щодня через кордон, а їх поселили у школі. Три HIMARS за наведенням, офіційно - 11 трупів, неофіційно - 84. О третій годині ночі - 3 ракети, одна, потім через 5 секунд друга та третя. Кімнату майстрів рознесло на шматки", - розповів чоловік.

Підтвердити вказану чоловіком цифру про 84 загиблих з інших джерел не вдалося.

За даними журналістів, компанія "СтройКом" публікує у мережі оголошення про набір вахтових робітників, у тому числі на об’єкти, розташовані на території окупованих Росією українських областей. Регулярні набори робітників у Луганську область "СтройКом" почав проводити з початку листопада 2022 року. У більшості оголошень прямо вказувалося про будівництво військових об’єктів.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+54
Вот и вырили себе могилы вместо окопов
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10.01.2023 22:03
+47
Моменто море. Моментально. В морге)
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10.01.2023 22:02
+36
ну раби відпрацювали. а так як не військові, то і барана не отримають ещенарожалки.
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10.01.2023 22:03
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Моменто море. Моментально. В морге)
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10.01.2023 22:02 Відповісти
работа с аганьком....
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10.01.2023 22:28 Відповісти
угу, вигоріли на роботі
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11.01.2023 00:08 Відповісти
Вот и вырили себе могилы вместо окопов
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10.01.2023 22:03 Відповісти
3-я улица строителей
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10.01.2023 22:03 Відповісти
пєрєулок капатєлєй...
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10.01.2023 22:29 Відповісти
ну раби відпрацювали. а так як не військові, то і барана не отримають ещенарожалки.
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10.01.2023 22:03 Відповісти
Жалость-то какая, прямо сльозы из глаз
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10.01.2023 22:03 Відповісти
Ну ладно, не переживай ти так
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10.01.2023 22:06 Відповісти
він мабуть шкодує що навіть до сотні не дотягнули
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10.01.2023 22:18 Відповісти
не без цього
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10.01.2023 22:19 Відповісти
Гастарбайтери приїхали заробити бабла, а заробили березові хрести.
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10.01.2023 22:04 Відповісти
цегляну пилюку и шматками трошки )))
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10.01.2023 22:12 Відповісти
там мабуть ще й інженєри були, круті хряки
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10.01.2023 22:20 Відповісти
касапи хочуть цих окупантів видати за "гражданскіх"?
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10.01.2023 22:06 Відповісти
Стройбат ? Може й похоронні отримають як "рабочий мо рф"
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10.01.2023 22:08 Відповісти
А шо ці "гражданскіє" робили на території чужої країни? Україна жорстко карає за нелегальний перетин східного кордону.
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10.01.2023 22:09 Відповісти
ну це само собою, що вони окупанти (я ж наголосив на цьому); але ж піди ти докажи це небензі, (для прикладу).
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10.01.2023 22:12 Відповісти
Зачим?
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11.01.2023 00:45 Відповісти
Их там небило
ДпсУ не підтверджує проізд 84 москалів з бнр в лнр, жирна крапка .
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10.01.2023 22:06 Відповісти
вахта закончилась
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10.01.2023 22:06 Відповісти
Робітник чи військовий? Яка різниця. Окупант є окупант
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10.01.2023 22:08 Відповісти
А зек з вагнера він військовий? У нього звання є?
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10.01.2023 22:09 Відповісти
Це прям геноцид чмобіків якийсь.... Терміново скликати радбез оон!
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10.01.2023 22:08 Відповісти
Нех*й шастать!
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10.01.2023 22:10 Відповісти
Ну, что заработали? Строители херовьі
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10.01.2023 22:10 Відповісти
Штири дошки і землі трошки 😂
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10.01.2023 23:16 Відповісти
Звери строили мост! Как всегда через задницу!
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10.01.2023 22:11 Відповісти
***** щастить
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10.01.2023 22:13 Відповісти
кацап залишається кацапом і зхаслуговує на хаймерсову кару у будь якому статусі
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10.01.2023 22:15 Відповісти
Рити окопи треба було в новосибірську. В Україні риються тільки могили як для військових так і для цивільних расейських вурдалаків.
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10.01.2023 22:21 Відповісти
знали куда едут? знали что копать будут? знали что прилететь может? ну и... извините, Хаймарсик сортировать не собирается, кто окопы роет а кто могилки))) самим себе...
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10.01.2023 22:22 Відповісти
Как сказал пригожин, контракт закрыт.
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10.01.2023 22:25 Відповісти
та ***** знали вони чи ні....
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10.01.2023 22:25 Відповісти
Ну то кладіть їх у ті окопи й засипайте!
У чому проблема?
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10.01.2023 22:26 Відповісти
Ґ@ндони будуть вить, що хвашисскій кієвскій режим ( читай праклятиє хахли) подло убіл іх мальчікав, защітнікав і просто прекрасних чєловєков. І ні одно падло не задасть собі питання "а што же то оні там защіщялі то?... "
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10.01.2023 22:29 Відповісти
89
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10.01.2023 22:32 Відповісти
Memento mori(c)
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10.01.2023 22:39 Відповісти
Твоё лицо, когда ты просто приехал подзаработать и к тебе летит Хаймарс.
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10.01.2023 22:46 Відповісти
Есть такая профессия ... окопы рыть, а я и не знал
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10.01.2023 22:47 Відповісти
нормально подхалтурили, - лайкос!
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10.01.2023 22:50 Відповісти
Как говорилось в старом одесском анекдоте - погром для всех - погром. Идиот приехал подработать.
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10.01.2023 22:53 Відповісти
а шо на окупованій робить сцяне обеесйє ???
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10.01.2023 23:29 Відповісти
"Жителю одного из российских регионов" лайкос за наводочку!
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10.01.2023 23:29 Відповісти
этим белая лада не светит. грамоту почетную дадут.
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10.01.2023 23:36 Відповісти
А теперь будут мыть полы на концертах Кабздона))))
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10.01.2023 23:43 Відповісти
Кацапы приехал подзаработать на украинской крови. Но что-то пошло не так.
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10.01.2023 23:51 Відповісти
як раз навпаки, все пішло так як потрібно!
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11.01.2023 00:10 Відповісти
Це дуже радує... Смерть ВСІМ рашистам і їх дітям! Ми пийдемо за кожним російським падлом і у кожну їхню сімю! Смерть ворогам України!
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11.01.2023 00:16 Відповісти
Так это тоже законная цель, как и вояки. И рабочие оружейных заводов и многие другие, кто форму не носит, но работает на войну.
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11.01.2023 01:14 Відповісти
Окопы ,Карл , рыть . На зароботки
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11.01.2023 06:04 Відповісти
Стройбат, найжорстокіші війська, їм навіть зброю не дають, фаршмашина
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11.01.2023 08:39 Відповісти
 
 