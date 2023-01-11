Росіяни вночі тричі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено будинки, промислове підприємство, автозаправку, магазин, газогін та електромережі. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Нікопольщині вночі знову було напружено…



Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь.



Усюди минулося без постраждалих.



У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа.



У Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.



У Червоногригорівській громаді наслідки атаки ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, у решті районів ніч минула тихо - без тривог та надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

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