Доба на Харківщині: масштабна пожежа після влучання у склад піротехніки у Харкові та обстріли понад 20 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Вчора близько 23:00 російські окупанти обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ "Смерч". У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки.

Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом доби ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів Харківщини у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах.

"Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районі Гряниківки Куп'янського району. Але відступив з втратами, отримавши відсіч.

"Віримо в ЗСУ та спільно допомагаємо нашим захисникам. Україна переможе!", - резюмує очільник регіону.











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