"Наші клоуни у Куршавелі": розшукуваний МВС Ошеровський з дружиною веселиться з танцями на столі на фоні прапора України, - журналіст Ткач. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сергій Ошеровський, який, за деякими даними, має спільні справи із нардепом від ОПЗЖ Вадимом Столаром і нині перебуває у розшуку МВС України, разом з дружиною гучно проводить час і витрачає гроші у Куршавелі.

Про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Про наших клоунів у Куршавелі. Сьогодні у стрічках новин і у повідомленнях всюди Соледар. Запекла боротьба за Незалежність. Але далі собчак та інше путінське кубло починає розганяти молодих людей у Куршавелі, які з прапором України танцюють на столах під "Вова, їб…ш їх бл…ть" і винос шампанського "Кристал". Ці люди у святковому настрої герої матеріалу "Батальйон Монако 2", яких цього літа ми зафіксуваои в усіх пафосних місцях Монте Карло, Монако та Ніцци і які, авжеж, потім ходили в префектуру Ніцци подовжувати статус біженців - Карина Жосан та її чоловік Сергій Ошеровський", - зазначає Ткач.

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За його словами, Ошеровський Сергій Леонідович перебуває у розшуку МВС України. "УХВАЛА СУДУ ПРО ДОЗВІЛ НА ЗАТРИМАННЯ З МЕТОЮ ПРИВОДУ".

"Перебуває треба сказати не дуже ефективно тому що він не в Україні вже рік. За данними джерел у бізнесових колах він має стосунок до так званої бригади "Потапів". За данними джерел у правоохоронних органах, вони обслуговують будівництва народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столара. Вадим Столар місяць тому відвідував день народження тієї самої Жосан у російському ресторані Suvuroff у Дубаї на пальмі Джумейра", - продовжує журналіст.

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"Ще раз. Чоловік у розшуку гучно гуляє в Куршавелі. І його дружина публікує відео, як вони демонстративно витрачають гроші. Приберіть корупцію і ці люди помруть з голоду в однушках на Борщагівці. А поки вони ганьблять Україну в Монако, в Дубаї та у Куршавелі, це означає що корупцію ви не прибрали і вони продовжують заробляти. Це означає що продовжують заробляти ті, хто їх кришують. Заробляють ті, хто кришують тих, хто кришує їх. І так далі. І найболючіше те що все це відбувається саме в цей трагічний час. Знайти його зможете? Чи мені ще раз знайти, а ви потім знову, сидячи у своїх емілі резортах місяцями, купуватимете телеграм-канали, щоб мене товкти за те, що я роблю вашу роботу і кудись там виїхав? Бо як казав один політик "якщо ви і ми - то це всіх". І я йому вірю", - резюмує Ткач.























