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Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі у Харкові, спричинену ворожими обстрілами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 10 січня близько 23:00 ворог завдав ракетного обстрілу по Харкову. Одна з ракет влучила у одноповерхову складську будівлю, в результаті чого сталася пожежа на площі понад 1000 кв.м.

Пожежу ліквідовано о 01:41. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 фахівців Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові 01
Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові 02
Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові 03
Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові 04
Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові 05
Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові 06
Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові 07
Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові 08
Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові 09
Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові 10

Також читайте: Доба на Харківщині: масштабна пожежа після влучання у склад піротехніки у Харкові та обстріли понад 20 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Мабуть готувались наваритись на продажу хлопавок, а їх бац і заборонили.
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11.01.2023 09:41 Відповісти
рейды в Харькове и области по выявлению диверсантов и информаторов видно не до конца провели
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11.01.2023 10:27 Відповісти
звідки ці фейерверки?! невже річної давнини?!
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11.01.2023 12:58 Відповісти
Есть производитель там
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11.01.2023 13:12 Відповісти
 
 