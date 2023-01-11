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СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району столиці, зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Як зазначається, заходи відбуваються у взаємодії СБУ з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

"Мета - перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, за безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:

- проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому буде посилено режимні заходи в Печерському районі.

Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 01
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 02
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 03
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 04
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 05
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 06
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 07
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 08
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 09
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 10
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 11
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 12
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях 13

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Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - додають у пресцентрі 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Даю наводку, мерщій до Нижньої Лаври, там цілий підрозділ "кізячків" з російськими паспортами, які в серці українських святинь охороняють кронспиративну квартиру секти ФСБ і самого пашу мерседеса. Чи їх вже закрили?
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11.01.2023 10:05
+20
Шукають гранатомет, викрадений абдристовичем на блокпості?
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11.01.2023 09:58
+15
Швиденько вирощуємо власного "бункерного"...
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11.01.2023 09:59
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Шмонають дупатутів?
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11.01.2023 09:56 Відповісти
А что ищут,клоунов?
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11.01.2023 10:05 Відповісти
Урядовий квартал, знову 007 шукають,бо комусь знову наснилося покушение.
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11.01.2023 10:12 Відповісти
Берите Бойко ,Шуфрича,Хомутынника, Левочкиных всю ОПЗЖопную рать и тех , кто сидит в Вене и Монако ( ото они привели ***** в Украину) !КОНФИСКУЙТЕ ВСЕ НАПИЗЖЖЕННОЕ ! ДЛЯ ПОМОЩИ ЗСУ И СПАСЕНИЯ ОТ ГЕНОЦИДА РУССКИХ НАЦИСТОВ‼️
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11.01.2023 10:33 Відповісти
В ОПі пошукайте, там шансів більше
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11.01.2023 10:47 Відповісти
В нижней Лавре сидит ГЕБНЯВОЕ ДЕРЬМО И ЖДЁТ своего ЧАСА ! И это на 11 месяце СТРАШНЕЙШЕЙ ВОЙНЫ ! А раньше где вы были
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11.01.2023 10:35 Відповісти
Шукають гранатомет, викрадений абдристовичем на блокпості?
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11.01.2023 09:58 Відповісти
Швиденько вирощуємо власного "бункерного"...
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11.01.2023 09:59 Відповісти
Даю наводку, мерщій до Нижньої Лаври, там цілий підрозділ "кізячків" з російськими паспортами, які в серці українських святинь охороняють кронспиративну квартиру секти ФСБ і самого пашу мерседеса. Чи їх вже закрили?
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11.01.2023 10:05 Відповісти
від себе відводиш кацапська морда не можете забути вихід УПЦ із вашої церкви.
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11.01.2023 10:23 Відповісти
Значит кто-то приедет. В Харькове перед приездом Бербок такое было. Хотя все знали за неделю
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11.01.2023 10:06 Відповісти
В "урядовый квартал" прохожих не пускают где-то с начала марта.
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11.01.2023 10:22 Відповісти
Подвалы впечатлили дизайнерскими проектами. Исторический центр, там все сохранилось, как и 100-150 лет. И через 100 лет будет также.
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11.01.2023 10:23 Відповісти
ОПу прошманайте. Кабінети Демченка і Манагера!
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11.01.2023 11:33 Відповісти
 
 