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Боронячи Україну, загинув чемпіон зі змішаних бойових мистецтв Костянтин Агапов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У боях за незалежність України загинув відомий кам’янець-подільський спортсмен та тренер Костянтин Агапов. Йому було 35 років

Про це повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко, інформує Цензор.НЕТ.

"Клята війна забрала життя мого брата, Костянтина Агапова... Був знаною в місті та далеко за межами України людиною - інтернаціональний чемпіон зі змішаних єдиноборств ММА, тренер", - написав Посітко.

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Костянтин Агапов закінчив Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Серйозно займався спортом - був майстром спорту з бойового самбо, інтернаціональним чемпіоном зі змішаних єдиноборств ММА.

"Кілька останніх років Костянтин займався тренерством, був тренером зі змішаних єдиноборств кам'янець-подільського спортивного клубу "Гуни", сприяв створенню у місті сприятливих умов для розвитку спортивних навичок серед дітей та молоді", - каже друг та тренер Костянтина Агапова Юрій Нестеровський.

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Костянтин Агапов служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У загиблого бійця залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Боронячи Україну, загинув чемпіон зі змішаних бойових мистецтв Костянтин Агапов 01
Боронячи Україну, загинув чемпіон зі змішаних бойових мистецтв Костянтин Агапов 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
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11.01.2023 10:00
+32
Вічна памʼять та вічна Слава Герою !!!
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11.01.2023 10:01
+25
Світла пам'ять Герою Украіни та найщиріші співчуття його родині 😪😪😪
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11.01.2023 10:10
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Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
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11.01.2023 10:00 Відповісти
Вічна памʼять та вічна Слава Герою !!!
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11.01.2023 10:01 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни та найщиріші співчуття його родині 😪😪😪
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11.01.2023 10:10 Відповісти
RIP
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11.01.2023 10:14 Відповісти
R.I.P. Воїну!

Герою Слава!
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11.01.2023 10:18 Відповісти
Утилізуючи вагнерівців Путін покращує крімінагенну сітуацію в Росії, тому що більшість ув'язнених після отримання свободи знов займаються грабунками. З нашого боку навпаки гинуть найкращі сини України, а злочинці сідять в теплі та в безпеці у в'язницях і після отримання свободи вони будуть грабувати та вбивати українців. Чому в Україні досі немає закону якій дозволяв би після півроку бойових дій гасити судимість нашим ув'язненим. Саме вагнеровці штурмують Соледар та Бахмут і показали завдяки жорсткій дісципліни високу ефективність.
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11.01.2023 10:25 Відповісти
Полеглий але не забутий.
Слава Герою. Памятаємо. Помстимося.
Спи спокійно друже. Ти зробив все і даже більше --віддпв своє життя.
Співчуття рідним полеглого Героя.
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11.01.2023 10:27 Відповісти
Увы, но забыты будут все ! Будет как в совке - будут вспоминать номинально какой то дате календаре ... и то ни всех...
Будут свои, карманные "герои" ( особо приближенные), а остальные отснутся в забитые...
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11.01.2023 15:45 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
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11.01.2023 11:16 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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11.01.2023 11:18 Відповісти
 
 