Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві (ч. 1 ст. 114 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, кадровий співробітник регіонального управління ФСБ РФ по Красноярському краю, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності і державній безпеці України збирає відомості на користь держави-агресора.

Він залучив до цієї діяльності громадянина України, з яким налагодив контакти через соціальну мережу. У лютому 2017 року співробітник спецслужби запросив його до Красноярського краю та завербував до співпраці, яка тривала до весни 2022 року.

За допомогою спільника співробітник ФСБ РФ зібрав та передав своєму керівництву інформацію про місцезнаходження корпусів окремого полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, інформацію щодо дислокації та переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

Завербований громадянин України засуджений за державну зраду до 16 років позбавлення волі.

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