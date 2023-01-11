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Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві (ч. 1 ст. 114 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, кадровий співробітник регіонального управління ФСБ РФ по Красноярському краю, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності і державній безпеці України збирає відомості на користь держави-агресора.

Він залучив до цієї діяльності громадянина України, з яким налагодив контакти через соціальну мережу. У лютому 2017 року співробітник спецслужби запросив його до Красноярського краю та завербував до співпраці, яка тривала до весни 2022 року.

За допомогою спільника співробітник ФСБ РФ зібрав та передав своєму керівництву інформацію про місцезнаходження корпусів окремого полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, інформацію щодо дислокації та переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

Завербований громадянин України засуджений за державну зраду до 16 років позбавлення волі.

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Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Шпигун??? Співробітник фсб??? Хто б міг подумати? КЛОУНИ,мля...
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11.01.2023 10:57
+5
Яка маячня! Робітник ФСБ займається шпігунством в Україні ! Тут робітники якогось ОП працюють на ФСБ і все нормально.
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11.01.2023 11:15
+4
Та йому "до сраки" Сидить собі в Росії "и в ус не дует" Все одно їх тримають на місці й не випускають за кордон А якщо в Росії "стане жарко" - видадуть "липовий" паспорт і буде він жить спокійно десь у Латинській Америці А придурок що на нього "пихтів" - буде баланду сьорбать Навіть на обмін не поторапить
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11.01.2023 11:01
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Шпигун??? Співробітник фсб??? Хто б міг подумати? КЛОУНИ,мля...
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11.01.2023 10:57 Відповісти
Какаяразница
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11.01.2023 10:59 Відповісти
Та йому "до сраки" Сидить собі в Росії "и в ус не дует" Все одно їх тримають на місці й не випускають за кордон А якщо в Росії "стане жарко" - видадуть "липовий" паспорт і буде він жить спокійно десь у Латинській Америці А придурок що на нього "пихтів" - буде баланду сьорбать Навіть на обмін не поторапить
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11.01.2023 11:01 Відповісти
"той що пихтів" напевне заочно засуджений, фсба його в біді не кинула, далі напевно "питить" сексотом серед заробітчан і вишукує бандєри і укрдрг
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11.01.2023 11:22 Відповісти
Ти неуважно читав статтю
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11.01.2023 14:38 Відповісти
Шо за нах? Так всьому ФСБ пред"явіть...Ну до чого тут? Спецслужба (на пальцях пояснюючи) і потрібна для виконання спеціальних державних задач (у т.ч. і з порушенням законів)...Ну той що? А ФСБ і СБУ до сих пір ПРАВООХОРОННІ органи СПЕЦАЛЬНОГО призначення, а повинно бути або одне, або інше...Проект Законку про СБ третій рік в проекті ...Бо хочеться ж і дєнюшек , "К" - це понад усе, а шпійони? А шпійони ...потом
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11.01.2023 11:08 Відповісти
Яка маячня! Робітник ФСБ займається шпігунством в Україні ! Тут робітники якогось ОП працюють на ФСБ і все нормально.
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11.01.2023 11:15 Відповісти
Прокурори особисто підтвердили його профессіоналізм та власну дурість на межі кретинізму.
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11.01.2023 11:16 Відповісти
Скромно промовчали про "16 років", реально дали чи як завжди заочно ?
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11.01.2023 11:19 Відповісти
Взагалі-то це його робота...
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11.01.2023 12:45 Відповісти
Не суд а якийсь "квартал95"...
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11.01.2023 12:48 Відповісти
 
 