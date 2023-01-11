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Захищаючи Україну, загинув прикордонник Микола Літвінов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захищаючи Україну від окупантів, загинув прикордонник Микола Літвінов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, прикордонник Микола Літвінов загинув 2 січня 2023 року під час обстрілу позицій зі ствольної та реактивної артилерій на сході України.

"Чоловік проходив службу у Луганському прикордонному загоні та захищав нашу Батьківщину, як мужній воїн та справжній син свого народу", - йдеться у повідомленні.

Захищаючи Україну, загинув прикордонник Микола Літвінов 01
Захищаючи Україну, загинув прикордонник Микола Літвінов 02

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Автор: Ірина Дашківська
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Сумно, сльози душать...
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11.01.2023 11:43 Відповісти
Вічна памʼять та вічна Слава Герою !!!
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11.01.2023 11:50 Відповісти
R.I.P...
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11.01.2023 12:47 Відповісти
ВІчна Пам"ять і Слава Герою.
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11.01.2023 13:25 Відповісти
Героi не вмирають...
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11.01.2023 15:14 Відповісти
 
 