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На Одещині ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали організатора та його пособників під час спроби незаконного переправлення через державний кордон двох чоловіків призовного віку.

Про це в телеграмі повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"Організаторами злочинної схеми виявились місцеві жителі Одещини, віком від 24, 31 та 37 років. Для втілення своєї оборудки чоловіки зареєстрували телеграм-канал, яким і скористались два жителі Вінницької та Харківської областей. За послуги незаконного переправлення ділки правили від 1500 до 3800 доларів США з кожного.

Під час проведення обшуку у фігурантів справи було вилучено грошові кошти в сумі 10300 доларів США, ймовірно отриманих від незаконних дій", - йдеться в повідомленні.

За ознаками вчинення кримінального правопорушення за статтею 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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На Одещині ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через державний кордон 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Зате живі.
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11.01.2023 11:50
+2
гроші можуть робити справжні дива..., в мене є знайомий, який перетнув кордон, але сума була значно вища, я гадаю, що прикордонники теж інколи допомагають, якщо грошей вистачає..., я бачу, якщо суми невеликі, то таких майже завжди ловлять...
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11.01.2023 12:15
+2
Бачу на жилетах напис "уввб"- внутрішня безпека, тобто наглядачі за простими погранцями, можливо й з іншої області. Генералу мулу з речницею/смокталкою цього разу обламалось
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11.01.2023 12:35
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11.01.2023 11:50 Відповісти
Люди думають що державний кордон так легко перетнути
Бо камери спостереження фіксують пересування далеко від кордону.
А дехто вірить в те що прикордонники не встигають все побачити
Можливо не встигали і за радянських часів коли не було техніки але зараз новітня техніка тож не варто сподіватися що вдасться перетнути кордон
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11.01.2023 11:53 Відповісти
гроші можуть робити справжні дива..., в мене є знайомий, який перетнув кордон, але сума була значно вища, я гадаю, що прикордонники теж інколи допомагають, якщо грошей вистачає..., я бачу, якщо суми невеликі, то таких майже завжди ловлять...
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11.01.2023 12:15 Відповісти
Та зробіть вже цю послугу офіційно платною. Хай армію спонсують таким чином.
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11.01.2023 12:08 Відповісти
Бачу на жилетах напис "уввб"- внутрішня безпека, тобто наглядачі за простими погранцями, можливо й з іншої області. Генералу мулу з речницею/смокталкою цього разу обламалось
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11.01.2023 12:35 Відповісти
Ніколи б ці "злочинні схеми" не змогли б діяти,якби не було прикриття зі сторони самих прикордонників.Ви скажете як же так це ж і прикордонники і виявили...Шукайте відповідь у публікаціях про гламурні походеньки речниці південної прикордонної служби Плантовської і її покровителя чи коханця (один хрєн) начальника тієї самої служби Сергія Мули...Проти якого до речі була якась кримінальна справа,знайдені при обшуку мільйони баксів,але яку зам"яли при участі високопоставлених "слуг народу"...От і пішла отвєтка у вигляді розкривання "схем" тіпа ми работаєм і нє дрємлєм...Ні,Зеленському конечно потрібно створити орган,який би боровся з корупцією враховуючи війну,тобто безпощадно,з рострілами і конфіскацією,не дивлячись на регаліі і посади...Нардепи,олігархи,міністри...замішаний в корупціі - під стінку і нехай грають автомати...
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11.01.2023 12:50 Відповісти
А за що тепер прикордонники їздитимуть до Парижа на відпочинок та шопінг?
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11.01.2023 12:50 Відповісти
Ще насмокчуть чи нааналять, какая разница, аби на посаді залишили
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11.01.2023 13:10 Відповісти
Кинули пацанів на кошти. Там всі в долі.
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11.01.2023 13:12 Відповісти
Дебіли плотять гроші аферистам які привозять їх в поле і показують напрямок куди бігти..
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11.01.2023 15:00 Відповісти
 
 