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Пригожин опублікував знімки нібито з шахт Соледара. В ЗСУ спростували. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бійці захопили Соледар, і опублікував фото нібито з тамтешньої шахти. Насправді воно зроблене в печері на Донеччині.

Фото нібито з Соледара опубліковано в телеграм-каналі Пригожина, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ПВК "Вагнер" взяли під контроль усю територію Соледара. У центрі міста утворено котел, у якому ведуться міські бої. Кількість полонених буде повідомлено завтра", - заявив він.

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Пригожин опублікував знімки нібито з шахт Соледара. В ЗСУ спростували 01

Пригожин твердить, що Соледар штурмували тільки бойовики ПВК "Вагнер". І публікує нібито зроблене в шахтах Соледара фото.

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Стратком ЗСУ повідомляє, що Пригожин збрехав. Насправді фото зроблене в печері в районі Володимирівки у Донецькій області.

"Схоже на те, що місце знаходження прихожина не відповідає дійсності і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків. Соледар був, є і завжди буде українським!", - заявили у Страткомі.

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Пригожин опублікував знімки нібито з шахт Соледара. В ЗСУ спростували 02

Так, за повідомленням Страткому ЗСУ, виглядають шахти Соледара

Пригожин опублікував знімки нібито з шахт Соледара. В ЗСУ спростували 03

А так - шахта на Донеччині, де Пригожин зробив своє фото, - стверджують у Страткомі

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26




Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

1 ч

«Доброволец, прежде чем подписать контракт, покатайся на инвалидной коляске в маршрутке в поликлинику, соцстрах, в магазин за продуктами и узнай расценки на протезы и захоронение!»
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11.01.2023 11:56
+16
лисий чорт буде горіти у пеклі на Землі та під Землею.
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11.01.2023 11:55
+16
У ка-Дырки тик-токать научился петушара лагенрный?
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11.01.2023 11:55
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Это где-в подземельях московского метро?
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11.01.2023 11:54 Відповісти
лисий чорт буде горіти у пеклі на Землі та під Землею.
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11.01.2023 11:55 Відповісти
У ка-Дырки тик-токать научился петушара лагенрный?
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11.01.2023 11:55 Відповісти




Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

1 ч

«Доброволец, прежде чем подписать контракт, покатайся на инвалидной коляске в маршрутке в поликлинику, соцстрах, в магазин за продуктами и узнай расценки на протезы и захоронение!»
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11.01.2023 11:56 Відповісти
А не ЗАПАДЛО ли Цензору цитировать дырявого петушару?
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11.01.2023 12:00 Відповісти
клоуни кацапськи
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11.01.2023 12:01 Відповісти
До чого ці фотки? Що там реально?
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11.01.2023 12:03 Відповісти
Дожили кацапы... Вафлист Пригожин - кумир российской молодежи😁😁😁

Кстати...он так и не опроверг предъяву Кураре...
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11.01.2023 12:07 Відповісти
класні печери на Донеччині, а я й не знала..., яка в нас цікава країна..., та як безвідповідально найчастіше ми з нею поводилися..., а тепер ще треба кацапів з неї виганяти...
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11.01.2023 12:11 Відповісти
povar ne tak sebe delajet foto ego cel jest upravliat kacapijej buducem.Tam vet ovci kto budet cariom im sojdiot,glavnoje televizor sto pokazyvajet.Vot teper on kak bi general zukov u nix
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11.01.2023 12:12 Відповісти
У шахтах Соледару добувають сіль, а судячи з фото Пригожина він знаходився у "шахті" де можливо добути лише глину! Питання ще й до того, чи то взагалі десь під землею, бо що там робить танк перед яким знімався Пригожин, у "шахтах" зібрався воювати, точно-точно?!
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11.01.2023 12:15 Відповісти
Звісно це не сольові шахти Соледару! На це можуть клюнути тільки дурні кацапи!
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11.01.2023 12:25 Відповісти
А Стратком - це що і хто?
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11.01.2023 12:30 Відповісти
Пригожин мало того,что дырявый петух,так ещё и дешёвое фуфло. Ни дать ни взять -"герой расеи"👍
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11.01.2023 12:30 Відповісти
Нижнє фото, це робота українського захисника, фотографа і спіліолога, він входив у группу спіліологів, яка досліджувала та картографувала гіпсові копалини навколо бахмуту, готували видання книги. Дмитро був серед захисників Маріуполя, з травня знаходиться в полоні
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11.01.2023 12:32 Відповісти
Если бы он взял город как он говорит,то бы сфоткался у какого-нить знакового места которое легко индефицировать а не в хрен знает какой пещере....
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11.01.2023 12:36 Відповісти
Скоро год как ***** начал полномасштабную войну. Ему позарез нужно хоть что то взять чтобы оправдаться перед холопами которые начали что то подозревать
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11.01.2023 12:40 Відповісти
Петушок с петухами и курочками залез в шахту и представил себя в Соледаре???
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11.01.2023 12:46 Відповісти
Клитор вагиновский, тебя ******* - ты в жoпе сфоткался со своей петушарней! Размер жoпы впечатляет!
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11.01.2023 13:25 Відповісти
Сфоткались у якійсь вигрібній ямі 😂, клоуни . І думають що - проканає .
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11.01.2023 13:32 Відповісти
Боевой ***** набивает себе цену.
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11.01.2023 13:44 Відповісти
Самі кацапи вже заявляють, що пригожин фоткався в Володимирівці, яка південніше Соледара.
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11.01.2023 14:19 Відповісти
Півник конкурує з Шаманом ...Мріє посісти на трон оркостану як Щур хвоста заломає,рабів готує.
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11.01.2023 14:25 Відповісти
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11.01.2023 15:04 Відповісти
картина маслом: Пригожин и боевые петухи в дыре))
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11.01.2023 15:54 Відповісти
Він на кадирова зазіхнувся? Тік ток його ж був. Може і на ***** зазіхнеться?
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11.01.2023 21:19 Відповісти
Кацапу повірити- себе не поважати.
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11.01.2023 22:21 Відповісти
 
 