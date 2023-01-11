Пригожин опублікував знімки нібито з шахт Соледара. В ЗСУ спростували. ФОТО

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бійці захопили Соледар, і опублікував фото нібито з тамтешньої шахти. Насправді воно зроблене в печері на Донеччині.

Фото нібито з Соледара опубліковано в телеграм-каналі Пригожина, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ПВК "Вагнер" взяли під контроль усю територію Соледара. У центрі міста утворено котел, у якому ведуться міські бої. Кількість полонених буде повідомлено завтра", - заявив він.

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Пригожин твердить, що Соледар штурмували тільки бойовики ПВК "Вагнер". І публікує нібито зроблене в шахтах Соледара фото.

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Стратком ЗСУ повідомляє, що Пригожин збрехав. Насправді фото зроблене в печері в районі Володимирівки у Донецькій області.

"Схоже на те, що місце знаходження прихожина не відповідає дійсності і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків. Соледар був, є і завжди буде українським!", - заявили у Страткомі.

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Так, за повідомленням Страткому ЗСУ, виглядають шахти Соледара

А так - шахта на Донеччині, де Пригожин зробив своє фото, - стверджують у Страткомі