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війна (56406) обстріл (21057) Донецька область (5695) Лиман (197) Авдіївка (2050) Кириленко Павло (866)

Рашисти хаотично обстрілювали Авдіївку та вдарили ракетами С-300 по Лиману. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі та вранці росіяни вели обстріли переважно у центральній частині Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада. У Кураховому ворог поцілив у підприємство - пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме влучання у приватний будинок та 2-поверхівку, ще 3 будинки пошкоджені частково - інформацію щодо постраждалих встановлюємо. В Авдіївці протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили 2 артобстріли - за попередньою інформацією, без жертв. Крім того, обстріли зафіксовано у Мар'їнській та Очеретинській громадах.

На Горлівському напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад.

На Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по Лиману - пошкодили школу. На щастя, без жертв.

Також читайте: Минулої доби росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини, 1 особа зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Рашисти хаотично обстрілювали Авдіївку та вдарили ракетами С-300 по Лиману 01
Рашисти хаотично обстрілювали Авдіївку та вдарили ракетами С-300 по Лиману 02
Рашисти хаотично обстрілювали Авдіївку та вдарили ракетами С-300 по Лиману 03
Рашисти хаотично обстрілювали Авдіївку та вдарили ракетами С-300 по Лиману 04
Рашисти хаотично обстрілювали Авдіївку та вдарили ракетами С-300 по Лиману 05

Автор: Ірина Дашківська
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ЗРК С-300 спеціально модифікують під можливість ведення вогню в режимі не «земля-повітря», а «земля-земля». В такому режимі дальність ураження становить не більше 40 кілометрів.

цілковито у зоні ураження НАВІТЬ еКСКАЛІБУРІВ І СТВОЛЬНОЇ 155 -ММ АРТИЛЕРІЇ.

ЗВІДКИ У КАСЯПІВ ВИНИКАЄ ДИЛЕМА..

так досить швидко буде недостача самих комплексів С-300(на них ЗСУ і варто зосередитись.)

ракет до них ще докуа (8 000 шт)..
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11.01.2023 12:24 Відповісти
Дилема у тому,що треба ще й прикривати дофіга об"єктів у рашці(територію прикрити неможливо)

зараз "на бойовому чергуванні(станом на 2022) в рашці і білорашці 350 установок С-300)

ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ.

скільки можуть виробити в рік ?

10-20 ?
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11.01.2023 12:33 Відповісти
 
 