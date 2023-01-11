Рашисти хаотично обстрілювали Авдіївку та вдарили ракетами С-300 по Лиману. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі та вранці росіяни вели обстріли переважно у центральній частині Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада. У Кураховому ворог поцілив у підприємство - пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме влучання у приватний будинок та 2-поверхівку, ще 3 будинки пошкоджені частково - інформацію щодо постраждалих встановлюємо. В Авдіївці протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили 2 артобстріли - за попередньою інформацією, без жертв. Крім того, обстріли зафіксовано у Мар'їнській та Очеретинській громадах.
На Горлівському напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад.
На Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по Лиману - пошкодили школу. На щастя, без жертв.
Будь ласка, зачекайте...
цілковито у зоні ураження НАВІТЬ еКСКАЛІБУРІВ І СТВОЛЬНОЇ 155 -ММ АРТИЛЕРІЇ.
ЗВІДКИ У КАСЯПІВ ВИНИКАЄ ДИЛЕМА..
так досить швидко буде недостача самих комплексів С-300(на них ЗСУ і варто зосередитись.)
ракет до них ще докуа (8 000 шт)..
зараз "на бойовому чергуванні(станом на 2022) в рашці і білорашці 350 установок С-300)
ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ.
скільки можуть виробити в рік ?
10-20 ?