Рашисти хаотично обстрілювали Авдіївку та вдарили ракетами С-300 по Лиману. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці росіяни вели обстріли переважно у центральній частині Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада. У Кураховому ворог поцілив у підприємство - пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме влучання у приватний будинок та 2-поверхівку, ще 3 будинки пошкоджені частково - інформацію щодо постраждалих встановлюємо. В Авдіївці протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили 2 артобстріли - за попередньою інформацією, без жертв. Крім того, обстріли зафіксовано у Мар'їнській та Очеретинській громадах.

На Горлівському напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад.

На Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по Лиману - пошкодили школу. На щастя, без жертв.

Також читайте: Минулої доби росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини, 1 особа зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА









