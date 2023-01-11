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Росіяни обстріляли Марганець на Нікопольщині: одну людину поранено. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Війська РФ обстріляли з важкої артилерії Марганець.

Про це в телеграмі написав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударили з важкої артилерії по Марганцю. Поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні - готують до операції", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, російські снаряди пошкодили будинки. Деталі уточнюються.

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Росіяни обстріляли Марганець на Нікопольщині: одну людину поранено 01
Росіяни обстріляли Марганець на Нікопольщині: одну людину поранено 02
Росіяни обстріляли Марганець на Нікопольщині: одну людину поранено 03
Росіяни обстріляли Марганець на Нікопольщині: одну людину поранено 04

Автор: Анастасія Потіха
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