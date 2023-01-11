УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10771 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
7 028 13
війна (56406) Житомирщина (1040) СБУ (10030) УПЦ МП (1095) колабораціонізм (940)

Викрито прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у Житомирській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ МП.

"Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини. Для цього він приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти "русская весна". Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ. Крім цього активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах", - йдеться у повідомленні.

Особливо "відзначав" повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні.

За даними СБУ, у своїх дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони.

Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників.

Читайте: Митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом за виправдовування російської збройної агресії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва, - СБУ 01
Викрито прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва, - СБУ 02
Викрито прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва, - СБУ 03
Викрито прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва, - СБУ 04
Викрито прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва, - СБУ 05
Викрито прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва, - СБУ 06
Викрито прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва, - СБУ 07

За ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу.

За висновками експертів, задокументовані "публікації" загрожують державній безпеці України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Підвісить за яйця на дзвіниці !!!!
показати весь коментар
11.01.2023 12:17
+8
Ніколи такого не було і ось знову!

показати весь коментар
11.01.2023 12:27
+7
Сколько ещё можно терпеть филиал ФСБ-УПЦ МП на территории Украины?
показати весь коментар
11.01.2023 12:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підвісить за яйця на дзвіниці !!!!
показати весь коментар
11.01.2023 12:17 Відповісти
Та уже думаю его бубенцы звенят ,когда в кпз его раком пялят.
показати весь коментар
11.01.2023 13:13 Відповісти
на гіляку запроданця кацапського !!!
показати весь коментар
11.01.2023 12:21 Відповісти
Сколько ещё можно терпеть филиал ФСБ-УПЦ МП на территории Украины?
показати весь коментар
11.01.2023 12:25 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову!

показати весь коментар
11.01.2023 12:27 Відповісти
Ну і чого воно ще живе?!!!
показати весь коментар
11.01.2023 12:32 Відповісти
С 1654 года паразитируют в нашей церкви.
Дихлофосом тараканов.
показати весь коментар
11.01.2023 12:34 Відповісти
Я от чого не можу ніяк зрозуміти. Ну ок, якісь тупорилі забиті буряти, які крім соловйова більше в житті не бачили нічого. Ну вони там вірять в бандер і нациків. Но бляха ти, таврь, живеш тут в Україні - які нацики? Де ти їх бачиш? Починаю вірити в слова мединського про те, що у всіх кацапів є додатковий ген (тобто синдром Дауна).
показати весь коментар
11.01.2023 12:34 Відповісти
Для кацапотварюк всі хто лягає під "вялікою рассею" є ворогамм.
показати весь коментар
11.01.2023 14:46 Відповісти
осиновый кол ******** в жопу и повесить на колокольне............вот же потомок иуды ****........................
показати весь коментар
11.01.2023 13:00 Відповісти
Прислужник в жіночому монастирі ?! Вони дебіли у всьому
показати весь коментар
11.01.2023 13:23 Відповісти
И что опять под залог ******** ?
показати весь коментар
11.01.2023 13:48 Відповісти
Ну що з такоюю робити ? це ворог якого треба ліквыдувати.
показати весь коментар
11.01.2023 14:26 Відповісти
 
 