Викрито прислужника монастиря УПЦ МП на закликах до захоплення Києва, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у Житомирській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ МП.

"Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини. Для цього він приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти "русская весна". Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ. Крім цього активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах", - йдеться у повідомленні.

Особливо "відзначав" повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні.

За даними СБУ, у своїх дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони.

Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників.

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За ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу.

За висновками експертів, задокументовані "публікації" загрожують державній безпеці України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.