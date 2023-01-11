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Держприкордонслужба (4338) Норвегія (370) прикордонники (947) допомога (5052) генератор (83)

Понад 100 генераторів отримали українські прикордонники від Норвегії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Днями прикордонники отримали від Норвегії понад 100 генераторів для забезпечення підрозділів охорони кордону.

Про це Держприкордонслужба повідомила в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Держприкордонслужба плідно співпрацює з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії РХБЯ загрозам.

Днями прикордонники отримали черговий пакет допомоги для забезпечення підрозділів охорони кордону, а саме обладнання – понад 100 генераторів", - йдеться в повідомленні.

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Понад 100 генераторів отримали українські прикордонники від Норвегії 01
Понад 100 генераторів отримали українські прикордонники від Норвегії 02
Понад 100 генераторів отримали українські прикордонники від Норвегії 03

Автор: Наталя Джума
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Дизеля.
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11.01.2023 12:42 Відповісти
От бачите навіщо дівуля з одеського загону до Парижу їздила. А ви тут: "повія....повія....".)))))
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11.01.2023 12:43 Відповісти
Щира подяка Норвегіі за допомогу нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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11.01.2023 15:31 Відповісти
 
 