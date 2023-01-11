Понад 100 генераторів отримали українські прикордонники від Норвегії. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Днями прикордонники отримали від Норвегії понад 100 генераторів для забезпечення підрозділів охорони кордону.
Про це Держприкордонслужба повідомила в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Держприкордонслужба плідно співпрацює з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії РХБЯ загрозам.
Днями прикордонники отримали черговий пакет допомоги для забезпечення підрозділів охорони кордону, а саме обладнання – понад 100 генераторів", - йдеться в повідомленні.
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Amber
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