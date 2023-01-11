Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: у Куп’янську артснаряд влучив у житловий будинок. ФОТО

Окупанти вкотре обстріляли житлові будинки мирних жителів на Харківщині, правоохоронці фіксують наслідки збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Куп’янської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вдень 10 січня окупанти вкотре обстріляли м. Куп’янськ. Артилерійський снаряд влучив прямо у житловий будинок.

Також зазначається, що 11 січня близько 9:00 ранку військові країни-агресора обстріляли з артилерії с. Богуславка Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

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