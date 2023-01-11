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вирок (897) суд (8039) кримські татари (1969) Хізб ут-Тахрір (102)

Російський суд призначив п’ятьом кримським татарам, фігурантам у "справі другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір"", по 13 років позбавлення волі кожному. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Російський суд ухвалив вироки у справі так званої другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила у твіттері заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Без права на останнє слово. Сьогодні маріонетковий російський суд засудив кримськотатарських політв'язнів Сервета Газієва, Джеміля Гафарова, Ерфана Османова, Аліма Карімова та Сейрана Муртазу до 13 років позбавлення волі кожного", - написала Джапарова.

Вона нагадала, що окупанти заарештували кримських татар у 2019 році за політично вмотивованими обвинуваченнями.

"Стан їхнього здоров'я викликає серйозне занепокоєння. Це вирок російсьому деградуючому авторитарному режиму, який вважає осіб похилого віку та інвалідів своїми ворогами", - наголосила Джапарова.

Вона закликала партнерів України до рішучої відповіді.

Також читайте: Генконсул України відвідав у російському СІЗО етапованих з Криму фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"

Російський суд призначив п’ятьом кримським татарам, фігурантам у справі другої сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір, по 13 років позбавлення волі кожному 01

Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Ерфан Османов, Алім Карімов та Сейран Муртаз були затримані ФСБ у березні 2019 року. 27 березня 2019 року в окупованому Сімферополі російські силовики провели масові обшуки в будинках щонайменше 25 кримськотатарських сімей. Пізніше ФСБ Росії повідомило про затримання в Криму 20 осіб, яких звинуватили в участі в міжнародній терористичній організації "Хізб ут-Тахрір".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Хлопці, трошки протримайтесь, незабаром наше ЗСУ Вас звільнить!
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11.01.2023 13:34
+3
Потом этим судьям нужно будет впаять пожизненно
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11.01.2023 13:30
+2
бедные люди.....сталин их гнобил,теперь ***** гнобит....будь проклятая рабская рашка вместе с кацапами!
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11.01.2023 14:37
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Потом этим судьям нужно будет впаять пожизненно
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11.01.2023 13:30 Відповісти
Хлопці, трошки протримайтесь, незабаром наше ЗСУ Вас звільнить!
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11.01.2023 13:34 Відповісти
Знаю, що накидають камінь в мою адресу але викажу своє відношення до політичних партій заснованих на релігійному принципі - це не для 21 століття. Зараз Україна ситуаційно з цією партією на одній стороні. Бо утиски її членів в Криму можна використати на нашу користь. Але я пам'ятаю й відношення до її членів самого знаменитого українського москаля пана Москаля, який обіцяв бороди трохи цим людям повищіпувати та відправити на Велику Арабію. Нам не потрібен Халіфат в Україні. Власне, як і рускій мір. Бо це все речі одного поля. З єдиною метою. Нав'язування своїх правил. Просто правила у кожного різні.
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11.01.2023 14:05 Відповісти
Де ти там побачив політичну партію?
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11.01.2023 21:42 Відповісти
По перше Хізб- арабською партія. А далі дивись де це все взялося і цілі конкретно цієї партії.. Педивікія тобі допомогу.
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11.01.2023 22:03 Відповісти
Хізб ут-Тахрі́р аль-Ісламі́

Партия запрещена в большинстве арабских и мусульманских стран, а также в Германии и России.
В остальных странах, она тоже явно не приветствуется.
------
Можно конечно забанить. Правда она такая.
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11.01.2023 14:16 Відповісти
Это кстати с украинской ВиКи https://uk.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір

Если почитать на Английском или Арабском, будет всё понятно.
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11.01.2023 14:20 Відповісти
Але ж Крим-це Україна, судової заборони на діяльність цієї партії немає, а вердикт ОККУПАЦІЙНОГО суду не вартий навіть паперу, на якому надрукований.
Одже, ці люди для України-політичні в'язнь, так?
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11.01.2023 14:58 Відповісти
Це не політична партія Це росбрехня, про політичну партію
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11.01.2023 21:43 Відповісти
бедные люди.....сталин их гнобил,теперь ***** гнобит....будь проклятая рабская рашка вместе с кацапами!
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11.01.2023 14:37 Відповісти
В Турции таким 12 выписали по 7,5 лет тюрьмы.
Еще вроде в 20м году.

Вы бы хоть почитали свою википедию. ссылка выше.
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11.01.2023 23:20 Відповісти
 
 