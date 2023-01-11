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Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час робочої поїздки на Львівщину президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

Зокрема, як зазначається, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.

"Главі держави доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із Білоруссю", - йдеться у повідомленні.

"Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях", - зазначив Зеленський.

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України 01
Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України 02

Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

Глава держави наголосив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.

"Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників", - зауважив президент.

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Автор: Ірина Дашківська
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Хосподя, а Тимошенко что там забыл или он попеременно с Ермаком в онлайн-режиме постоянно рядом с Прэжыдентом? Он у нас вообще специалист по чём, по энергетике, строительству, пиару, Порше?...
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11.01.2023 13:58 Відповісти
К.Тимошенко дає війсковим вказівки?
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11.01.2023 14:01 Відповісти
А де це Зелін талісман Єрмак? Залишився на хазяйстві?
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11.01.2023 14:08 Відповісти
Дєрьмак без нагляду дорослих свою мавпочку на вулицю не випускає. То сам контролює, то тимошонку відрядить... Як піклуються!

"Ми відповідаємо за тих, кого приручили" (с) Екзюпері
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11.01.2023 14:08 Відповісти
московські боти як завжди тут... у цензора за пазухою...
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11.01.2023 14:29 Відповісти
Вперед до перемоги під керівництвом зрадників !
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11.01.2023 14:30 Відповісти
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
·
7 хв
У Львові Зеленський має зустрітися з президентом Польщі Дудою.
Телеканалу Еспресо та Радіо Свобода відмовили в акредитації
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11.01.2023 14:42 Відповісти
Львів не має кордону з білоруссю
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11.01.2023 14:52 Відповісти
сєпарського мента Погуляйка з посади голови військової адміністрації Волині не зняли? а просто сіли і потринділи. Тимошенко і Погуляйко не так давно інспектували оборонні укріплення на кордоні з Білоруссю, хоча я щось дуже сумніваюся, що вони можуть дати професійну оцінку даним спорудам, оскільки не є спеціалістами в даній галузі навіть віддалено. Це сране шоу не знаю на кого розраховане. Людям і армії доведеться знову вигрібати все лайно,бо чиновники у нас лише для краси.
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11.01.2023 16:26 Відповісти
 
 