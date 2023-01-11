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Жовті стрічки та патріотичні листівки й написи в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Активісти руху "Жовта Стрічка" розповсюдили в окупованих Сімферополі, Феодосії та Ялті понад 400 листівок, намалювали графіті та розвішали нові жовті стрічки.

Про це повідомляють у телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

рашисти, розуміють неминучість своєї поразки, тож маємо для них лише одну пораду - збирайте свої речі і їдьте з України! Бо Крим - це Україна! Бо ми на своїй землі.

"Ми дякуємо нашим активістам за спротив рашиській окупації і закликаємо всіх хто проживає на тимчасово окупованій території України - долучатись до нашого руху через чат-бот "РАЗОМ"", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли в окупованому Генічеську проукраїнські листівки. ФОТОрепортаж

Для того, щоб стати частиною руху, необхідно роздрукувати плакати, поширити їх містом, сфотографувати та надіслати через чат-бот "Разом".

Жовті стрічки та патріотичні листівки й написи в окупованому Криму 01
Жовті стрічки та патріотичні листівки й написи в окупованому Криму 02
Жовті стрічки та патріотичні листівки й написи в окупованому Криму 03
Жовті стрічки та патріотичні листівки й написи в окупованому Криму 04
Жовті стрічки та патріотичні листівки й написи в окупованому Криму 05
Жовті стрічки та патріотичні листівки й написи в окупованому Криму 06

Автор: Ольга Лузан
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до войны в крыму жило украинцев и татар 1\3 всего населения.отнемите среди них 50%предателей.из оставшихся 50% еще 80%пенсионеров(которым ***** при какой власти жить) и из оставшихся 20% от 50%,процентов 20% которые поддерживают Украину,но боятся даже пукнуть в сторону кацабов.На весь крым может человек 50 наберется активных патриотов,готовых на реальные дела.И они все разрознены и не знают друг-друга.Вывод--рабы ждут смены хозяев,но очень переживают и боятся перемен,и правильно делают,потому,что много таких как я. А я за полное уничтожение росии и ее населения и всего что принадлежало росии больше 3х лет.Это испорченный материал,ниначто не пригодный,даже на корм рыбам, все прогнившие,заражены всякими вирусами и мутациями.Это не люди!!!хоть и очень похожи на людей.
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11.01.2023 14:40 Відповісти
Звідки така статистика? Ще і хтось лайкає...
В Криму була і є велика підтримка України серед кримчан різних національностей. Знаю, оскільки і сам жив раніше в Криму і підтримую спілкування з кримчанами.
Про рабів- це, мабуть, Ви про себе написали? Величезна кількість кримчан не є рабами, і їх ніхто не питав, чи хочуть вони до росії. Подивіться в інтернеті фото і відео багатотисячних демонстрацій кримчан (і далеко не тільки татар) проти окупації росією, а не вкидайте свою дезінформацію.
Крим є Україною, і багато кримчан хочуть бути тільки з Україною.
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11.01.2023 22:27 Відповісти
 
 