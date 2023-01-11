Жовті стрічки та патріотичні листівки й написи в окупованому Криму. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Активісти руху "Жовта Стрічка" розповсюдили в окупованих Сімферополі, Феодосії та Ялті понад 400 листівок, намалювали графіті та розвішали нові жовті стрічки.
Про це повідомляють у телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.
рашисти, розуміють неминучість своєї поразки, тож маємо для них лише одну пораду - збирайте свої речі і їдьте з України! Бо Крим - це Україна! Бо ми на своїй землі.
"Ми дякуємо нашим активістам за спротив рашиській окупації і закликаємо всіх хто проживає на тимчасово окупованій території України - долучатись до нашого руху через чат-бот "РАЗОМ"", - йдеться у повідомленні.
Для того, щоб стати частиною руху, необхідно роздрукувати плакати, поширити їх містом, сфотографувати та надіслати через чат-бот "Разом".
Будь ласка, зачекайте...
В Криму була і є велика підтримка України серед кримчан різних національностей. Знаю, оскільки і сам жив раніше в Криму і підтримую спілкування з кримчанами.
Про рабів- це, мабуть, Ви про себе написали? Величезна кількість кримчан не є рабами, і їх ніхто не питав, чи хочуть вони до росії. Подивіться в інтернеті фото і відео багатотисячних демонстрацій кримчан (і далеко не тільки татар) проти окупації росією, а не вкидайте свою дезінформацію.
Крим є Україною, і багато кримчан хочуть бути тільки з Україною.