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Рашисти обстріляли Курахове, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Черговий обстріл Курахового на Донеччині здійснили росіяни сьогодні опівдні.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"На щастя, обійшлося без постраждалих, однак є руйнування. Прямим влучанням пошкоджено адмінбудівлю та громадську вбиральню, частково пошкоджена житлова 5-поверхівка та колектор. Також є влучання на територію підприємства - технологічний процес не припинено. Щодня росіяни скоюють все нові й нові воєнні злочини на Донеччині. Все ретельно документуємо. За все будуть відповідати!", - йдеться у повідомленні.
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Буба Бубченко
показати весь коментар11.01.2023 15:06 Відповісти Мені подобається 0
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