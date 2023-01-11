8 912 11
Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський у Львові зустрічається із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+16 Stanislav Voronenko
показати весь коментар11.01.2023 16:08
+11 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.01.2023 16:02
+8 Чайка Київ
показати весь коментар11.01.2023 16:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вангую...типа танки ✊или ...самолеты...💪✊👍
Це ж не танки!!
Слава ЗСУ!!