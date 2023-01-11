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Зеленський (17439) Львів (2080) Дуда (626) Науседа Гітанас (257)

Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський у Львові зустрічається із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!", - зазначив Зеленський. 

Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові 01
Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові 02
Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові 03
Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Нашим братам- сусідам велика подяка за все
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11.01.2023 16:08
+11
А Елдак где? В Киеве остался или фотографирует?
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11.01.2023 16:02
+8
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11.01.2023 16:09
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А Елдак где? В Киеве остался или фотографирует?
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11.01.2023 16:02 Відповісти
Квіти ше ложить...
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11.01.2023 16:09 Відповісти
Нашим братам- сусідам велика подяка за все
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11.01.2023 16:08 Відповісти
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11.01.2023 16:09 Відповісти
Це вже краще а ніж бажання пошукати миру ''десь'' в *уйла!
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11.01.2023 16:26 Відповісти
respect литовцям та полякам
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11.01.2023 16:30 Відповісти
Раз Дуда приехал,значит с ,"подарками"... для Мавзолейных Шизофреников 💥💥💥
Вангую...типа танки ✊или ...самолеты...💪✊👍
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11.01.2023 16:35 Відповісти
Зеля создал свою чвк...но не Вагнер а дЕмрак...
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11.01.2023 16:37 Відповісти
Де обігрів рук і ніг нашим воїнам??!!
Це ж не танки!!
Слава ЗСУ!!
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11.01.2023 16:55 Відповісти
Сраний манекен.
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11.01.2023 17:33 Відповісти
Классно, что такие встречи проводятся значит Запад за нас не забывает и помогает. Интересно в каком отеле они встречались, наверное в этом https://swiss-hotel.lviv.ua/uk/ Зеленский в нем любит останавливаться, уж очень там комфортно и центр Львова все же.
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28.01.2023 17:40 Відповісти
 
 