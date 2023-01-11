На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту рації, дрони та дальноміри.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, на напрямку Бахмут, Соледар, Кремінна, тривають дуууууууже важкі бої!! Кровопролитні бої з сотнями загиблих та поранених І дуже холодно, морози до -18 Почуйте ! Смс про допомогу приходять один за одним , посилки на фронт відправляємо кожного дня

Завтра треба викупити ще 4 рації Моторола - 105 тис. грн на п’ять бійців одна рація. Треба три дальноміри - кожний 18 900 грн, тактичні теплі перчатки 32 штуки та два дрони Мавік 3 Комбо по 114 тис. грн", - повідомила волонтерка.

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Юсупова також прозвітувала про витрати раніше зібраних коштів:

"За декілька днів викупила 8 рацій Моторола - 206 200 грн, два тепловізори - 103 тис. грн, тактичні перчатки 22 пари - 12 тис. грн, приціл - 32 тис. грн , ліки - 9 тис. грн, ще ідуть біноклі та дальноміри. Дуже прошу допомогати у кого є можливість".











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