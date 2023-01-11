На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту рації, дрони та дальноміри.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Люди, на напрямку Бахмут, Соледар, Кремінна, тривають дуууууууже важкі бої!! Кровопролитні бої з сотнями загиблих та поранених І дуже холодно, морози до -18 Почуйте ! Смс про допомогу приходять один за одним , посилки на фронт відправляємо кожного дня
Завтра треба викупити ще 4 рації Моторола - 105 тис. грн на п’ять бійців одна рація. Треба три дальноміри - кожний 18 900 грн, тактичні теплі перчатки 32 штуки та два дрони Мавік 3 Комбо по 114 тис. грн", - повідомила волонтерка.
Юсупова також прозвітувала про витрати раніше зібраних коштів:
"За декілька днів викупила 8 рацій Моторола - 206 200 грн, два тепловізори - 103 тис. грн, тактичні перчатки 22 пари - 12 тис. грн, приціл - 32 тис. грн , ліки - 9 тис. грн, ще ідуть біноклі та дальноміри. Дуже прошу допомогати у кого є можливість".
Реквізити для допомоги:
Пайпал [email protected]
5168752017223390 приват
5375411504293973 Монобанк
UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки 5375 4112 0025 4253і
Будь ласка, зачекайте...
Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.
Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.
Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.
Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.
Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.
Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!
Автор: волонтер Василь Ковтун.
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