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На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту рації, дрони та дальноміри.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 01

"Люди, на напрямку Бахмут, Соледар, Кремінна, тривають дуууууууже важкі бої!! Кровопролитні бої з сотнями загиблих та поранених І дуже холодно, морози до -18 Почуйте ! Смс про допомогу приходять один за одним , посилки на фронт відправляємо кожного дня

Завтра треба викупити ще 4 рації Моторола - 105 тис. грн на п’ять бійців одна рація. Треба три дальноміри - кожний 18 900 грн,  тактичні теплі перчатки 32 штуки та два дрони Мавік 3 Комбо по 114 тис. грн", - повідомила волонтерка.

На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 02

Також читайте: У Бахмуті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібна допомога, - волонтерка Юсупова

Юсупова також прозвітувала про витрати раніше зібраних коштів:

"За декілька днів викупила 8 рацій Моторола - 206 200 грн, два тепловізори - 103 тис. грн, тактичні перчатки 22 пари - 12 тис. грн, приціл - 32 тис. грн , ліки - 9 тис. грн, ще ідуть біноклі та дальноміри. Дуже прошу допомогати у кого є можливість".

На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 03
На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 04
На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 05
На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 06
На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 07

Реквізити для допомоги:

Пайпал [email protected]

5168752017223390 приват

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 08Посилання на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 09Номер картки Банки 5375 4112 0025 4253і

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
***
Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.

Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.

Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.

Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.

Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.

Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!

Автор: волонтер Василь Ковтун.
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11.01.2023 17:05
+26
Допоможемо звичайно
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11.01.2023 17:04
+17
Допоміг! Здоров'я бійцям та перемог!
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11.01.2023 17:10
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Допоможемо звичайно
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11.01.2023 17:04 Відповісти
ви б краще перевірили цю притулу2
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11.01.2023 20:41 Відповісти
Волонтерка Юсупова, на мій погляд дає більше допомоги війську, як приліпала-притула.
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11.01.2023 22:50 Відповісти
Та то нічьо-важна шо у верховній зраді тепло...
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11.01.2023 17:05 Відповісти
***
Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.

Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.

Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.

Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.

Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.

Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!

Автор: волонтер Василь Ковтун.
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11.01.2023 17:05 Відповісти
Допоміг! Здоров'я бійцям та перемог!
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11.01.2023 17:10 Відповісти
молодець !! дохрена насрав , постарався !! іди в спам ***** ! .. ти ще напиши що там + 18 , а не мінус !
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11.01.2023 20:52 Відповісти
+++
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11.01.2023 17:11 Відповісти
Ну куди ті закордонні мільйони ідуть що тут така проблема з потрібними речами???? Яка сволота на тих грошах "руки нагріває"???
Може ті закордонні суми напряму на волонтерів направляти, а не в "лапизеленим".
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11.01.2023 17:11 Відповісти
У вас усіх тільки влада винувата. А те що ті ж дрони живуть в середньому 3 вилети. Поставляють все достатньо, тільки не завжди регулярно дістається все на передову. І значно дешевше.
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11.01.2023 18:19 Відповісти
Кожна куля живе 1 виліт
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11.01.2023 19:32 Відповісти
А що ота "влада" зробила для ЗСУ? Чонгар розмінувала! Армію недофінансувала! Ракетну програму згорнула! І вона не винна?!!!
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11.01.2023 20:33 Відповісти
Ты больной ?Нравится, что Тимошенко п…здит гум. авто, Резниченко полтора миллиарда на любовницу , старух !помощь контейнерами и вагонами Конечно же те ,кто имеет полученные миллиарды !обязан обеспечить моментально ЗСУ.
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11.01.2023 21:06 Відповісти
Железный 🦠🤢🤖, что тебе лично, дала влада КАЛАМОЯ-д'Ерьмака ? и ВОЙНУ И ПОЗОР
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11.01.2023 21:36 Відповісти
Нічого, я з Кременчука...часто буваю. Чим тобі допомогти? А на ці справи немає мірила, всі, кожен, як може..хоч 100 грн.
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11.01.2023 17:16 Відповісти
Агов, то я ж чекаю. Чи то просто...цей во?
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11.01.2023 17:27 Відповісти
знаю людей з Кременчуга ... всі працюють або мають бізнес ... так що ти або халепа або рашистський бот
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11.01.2023 17:29 Відповісти
Шось я її зачекався...може електр.графік, так зараз є, батькам телефонував
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11.01.2023 17:39 Відповісти
НУ ЩО, ТОВАРИСТВО, ХОЧЕТЕ Я ЇЇ ВИРАХУЮ І ЗНАЙДУ???
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11.01.2023 18:02 Відповісти
Йой, ото буде сміху, якщо виявиться що то "не вона".))
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11.01.2023 18:36 Відповісти
Так, один чоловік "За", давайте ще хоч два-три, щоб було бажання громади, бо попрацювати доведеться трішки
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11.01.2023 18:41 Відповісти
ти давно не було в країні мабуть... повернись та вангуй....
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11.01.2023 20:39 Відповісти
Там де й Спартани і супутники
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11.01.2023 17:17 Відповісти
Як спеціально для вас. Зрада відміняється?
Притула розповів, скільки і яких дронів придбали "на помсту"
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11.01.2023 17:34 Відповісти
Дрони на помсту це із свіжих грошей. За попередні гроші ще не відзвітував, байрактари, спутніки, броньовики, жодного акту прийому передачі, чи копіі договорів. З тими помстами буде як з шарками
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11.01.2023 20:51 Відповісти
Притула - аферіст ще той. Я, до речі, повівся "на помсту"
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11.01.2023 22:03 Відповісти
Від мене +3к
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11.01.2023 17:17 Відповісти
треба не тільки грощі збирати а ще й тте що за людські гроші купили розподіляти все між бійцями поріну, і перш за все віддавати у ті підрозділи що на першій лінії - а то я в твіттері бачив відео де в бліндажі чотири (4!) Мавіки на стіні висять, а в той же час на самому передньому краю бійці жаліються що не має дронів
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11.01.2023 17:21 Відповісти
+
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11.01.2023 17:24 Відповісти
Їм какаяРазніца? Не вони ж воють. Забезпечували а Захід з волонтерами.
Пліснява, як і родина ВАЗеленських, лише привласнює чужі заслуги та звітує.
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11.01.2023 17:42 Відповісти
+++
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11.01.2023 17:39 Відповісти
+++
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11.01.2023 17:50 Відповісти
+
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11.01.2023 17:52 Відповісти
за водой ходить -6 и ветер холодно там -18 писец..
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11.01.2023 17:58 Відповісти
+
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11.01.2023 18:03 Відповісти
+++
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11.01.2023 18:17 Відповісти
Тримайтеся хлопці. Післязавтра буде потепління.
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11.01.2023 18:27 Відповісти
+
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11.01.2023 18:41 Відповісти
+
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11.01.2023 18:51 Відповісти
+🇺🇦
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11.01.2023 19:12 Відповісти
І де ті гроші ?
Бійці роздягнуті.
Пані Наталія давно відомий чесний волонтер, перевірений часом і обставинами.
Яка різниця яке в неї прізвище ?
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11.01.2023 20:36 Відповісти
Прізвища не мають значення. Але чому "волонтери" не просять все, що потрібно на передовій, під Міністерством Оборони, Фінансів, Економіки, ОП, ...?
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11.01.2023 20:50 Відповісти
Народ по копійці збирає на армію, а в цей час зелена падоль Тимошенко Кирюша то Порше собі купляє за 4 млн грн, то броньований Крайслер привласнить,який амереканці передали для ЗСУ. Інші зелені хоч скромніші, лише Ягуари купують.
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11.01.2023 20:32 Відповісти
Резниченко украл полтора миллиарда , д'ерьмак его наградил и ещё дал миллиард
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11.01.2023 21:39 Відповісти
Кровопролитні бої з сотнями загиблих та поранених І дуже холодно, морози до -18 Почуйте ! Джерело: https://censor.net/ua/p3392669
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11.01.2023 20:33 Відповісти
/
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11.01.2023 20:34 Відповісти
Допомагаємо. Я в шоці, держава хоча б щось придбала, хоть ліву лінзу для бінокля, на передок?
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11.01.2023 20:44 Відповісти
Зроби публічний запит, тобі хтось заважає? Тільки бла-бла-бла.
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11.01.2023 21:07 Відповісти
А який толк буде від мого публічного запиту? Ти думаєш я не знаю як підарня відписки штампує? Дуже добре знаю, що таке відписка від держави.
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11.01.2023 21:30 Відповісти
На Полтавщині в'яжемо шкарпетки всі хто вміє .
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11.01.2023 20:44 Відповісти
Від нас 3000 злотих. Ви взуття тепле закупіть хлопцям, рації то добре, зв'язок, але ноги в теплі то не менш важливо!
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11.01.2023 20:45 Відповісти
+
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11.01.2023 20:45 Відповісти
патриётку гадю напоминает
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11.01.2023 21:55 Відповісти
Бачу пост Юсупової - відправляю 200 гривень
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11.01.2023 21:58 Відповісти
Панове, а ви в курсі що в нашому війську є командування медичних сил, командування логістики. Медичні сили очолює генералка героїня, а всюди чути : зберіть на ліки, терміновий збір на операцію пораненому, на швидку на фронт, мер м.Коломиї просить людей нести одяг, їжу та сан.гігієну в госпіталь. Здається що має місце кругова порука- весільний міністр мо каже цим командуванням щоб нічого не вимагали в мо а мо у свою чергу не буде вимагати в них
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11.01.2023 22:03 Відповісти
Просто цікаво,а чим у нас займається міністерство оборони,і особисто міністр?
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11.01.2023 22:52 Відповісти
+
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11.01.2023 23:02 Відповісти
+
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11.01.2023 23:04 Відповісти
вова зеленський явно не бiдна людина в Украiни свою кубишку ще нi разу не вiдкривав для закупiвлi обладнання для ЗСУ ???
ЦЕ БУЛО Б ГАРНИМ ПРИКОЛАДОМ ДЛЯ ВСIХ ОЛIГАРХIВ УКРАIНИ, але нащо, жаба давить?
Не на ЗСУ давав йому бабки Коломойша всi цi роки
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14.01.2023 12:46 Відповісти
+
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20.01.2023 10:42 Відповісти
 
 