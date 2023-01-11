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"Укроборонпром" налагодив за кордоном серійне виробництво 82-мм осколкових мін. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

міни,82-мм

Державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це концерн повідомляє у телеграмі.

"Удосконалена Укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 раза більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні", – ідеться у повідомленні.

Укроборонпром налагодив за кордоном серійне виробництво 82-мм осколкових мін 01

Зазначається, що, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198, на відстані 10 метрів – 70, а на відстані 15 метрів – 41 одиниць. У боєприпаса, вдосконаленого фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно.

Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укроборонпромі" розповіли про нові безпілотники для ЗСУ: "У нас будуть камікадзе з можливістю повернення"

Укроборонпром налагодив за кордоном серійне виробництво 82-мм осколкових мін 02

Читайте: Україна вироблятиме важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами НАТО, - "Укроборонпром"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Хорошая новость. Надеюсь начнут производить и другие виды вооружений и аммуниции.
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11.01.2023 17:46
+10
Можливо вже виробляють, але хто ж нам те скаже? Базіки зараз гірше за зрадників.
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11.01.2023 18:26
+9
Файна новина)
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11.01.2023 17:48
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Хорошая новость. Надеюсь начнут производить и другие виды вооружений и аммуниции.
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11.01.2023 17:46 Відповісти
Можливо вже виробляють, але хто ж нам те скаже? Базіки зараз гірше за зрадників.
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11.01.2023 18:26 Відповісти
Давно пора налагодити Нептуна по наземним цілям і виключити кацапські аеродроми

і то негайно!
бо кацапи розробляють комплект до плануючої бомби, такий, як американський
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11.01.2023 18:48 Відповісти
Ракетою, що призначена проти кораблів, довбати бетон? У пана багато зайвих грошей?
Кацапи тільки ржати з нас будуть, якщо ми дуже дорогими ракетами будемо бити по їх аеродромах. Так й у Нептуна дальність геть не та.
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11.01.2023 23:11 Відповісти
яркий бетон довбали в Саках?
а з десяток кацапських самольотів згоріло
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11.01.2023 23:31 Відповісти
Файна новина)
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11.01.2023 17:48 Відповісти
Дуже гарна новина. Але все повільно рухається не так як хочеться
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11.01.2023 17:48 Відповісти
Польша дает роту кошек, а Британия Челеджеры 2
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11.01.2023 17:55 Відповісти
дальше наверное финские товарищи иннициативу поддержат.
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11.01.2023 18:27 Відповісти
таварищ Шольц это не товарищ Кац,

Шольц будет сдаваться последним 😂
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11.01.2023 18:50 Відповісти
Треба чітко розрізняти виробництво зброї (мін 82мм) за кордоном, на площах наших союзників та продаж зброї (мін 82мм) зі складів, які лишилися ще з часів "варшавського договору". Не дивно буде згодом дізнатися, що шоумени з ОПи видали одне за інше, не кліпнувши оком. Хоча, насправді, це два принципово різних підходи до озброєння нашої Армії.
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11.01.2023 19:26 Відповісти
Треба використовувати обидва підходи, вони не виключають один одного.
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11.01.2023 20:25 Відповісти
Це не Укроборонпром налагодив виробництво, а іноземці почали виробляти і продавати нам потрібні снаряди. Таке собі досягнення.
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11.01.2023 19:33 Відповісти
звичайно, що так і є! у нас навіть з Судану міни є, про Пакістан на днях сказали
Ці тільки пи...дити вміють та кривлятися
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11.01.2023 20:17 Відповісти
Цікаво а 152 мм снаряди так само "виробляє" Укроборонпром за кордоном?
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11.01.2023 20:29 Відповісти
Всего одна номенклатура? Одна мина ?!

за 10 месяцев войны государственная компания Укроборомпром смогла сделать???!!!

И это большой прогресс?

Ведь этот готовый оборонный концерн! С наработками за десятки лет!
С гос финансированием. С кадрами. С возможностью быстро разместить производство в странах союзниках.

И это все его достижения?!
Слов НЕТ.

Где ракеты? Где дроны? Где все остальное?
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11.01.2023 20:45 Відповісти
поковыряй асфальт, где-то под ним.
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11.01.2023 21:38 Відповісти
добра новина.

Для кіпішних напишу - ну не будуть же нам усім прямо прес-конференцію збирати і відчитуватись, що і де виробляють чи почали виробляти. Майте хоча б трішки мізків. Що вже можна казати чи в принципі казати - скажуть, повідомлять, натякнуть...
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11.01.2023 21:20 Відповісти
УКРОБОРОНПРОМ!!!!!!!@РЖУ НЕ МОГУ!!!!ЦЕНЗОР ПИШИ ПО НОРМАЛЬНОМУ!!!!
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11.01.2023 22:41 Відповісти
УКРООБОРОНПРОМ!!!
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11.01.2023 22:43 Відповісти
Укроборонпром нічого не налагоджує і нічого не виробляє. Укроборонпром - це паразитична корупційна прокладка, створена Сашею Януковичем для добивання української оборонної галузі і окрім цієї задачі ця прокладка більше ні на що не здатна.
Якщо хтось щось виробляє чи налагодив - то це не Укроборонпром, у якому немає жодного спеціаліста-оружейника і жодного інженера, а конкретне підприємство оборонки, що виплачує дань за те, щоб чинуші Укроборонпрому могли привласнити собі чужі досягнення і вкрасти собі ще грошенят.
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11.01.2023 23:07 Відповісти
 
 