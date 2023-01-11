"Укроборонпром" налагодив за кордоном серійне виробництво 82-мм осколкових мін. ФОТО

Державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це концерн повідомляє у телеграмі.

"Удосконалена Укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 раза більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198, на відстані 10 метрів – 70, а на відстані 15 метрів – 41 одиниць. У боєприпаса, вдосконаленого фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно.

Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

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