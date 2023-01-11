"Укроборонпром" налагодив за кордоном серійне виробництво 82-мм осколкових мін. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні
Державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це концерн повідомляє у телеграмі.
"Удосконалена Укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 раза більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні", – ідеться у повідомленні.
Зазначається, що, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198, на відстані 10 метрів – 70, а на відстані 15 метрів – 41 одиниць. У боєприпаса, вдосконаленого фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно.
Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.
Будь ласка, зачекайте...
і то негайно!
бо кацапи розробляють комплект до плануючої бомби, такий, як американський
Кацапи тільки ржати з нас будуть, якщо ми дуже дорогими ракетами будемо бити по їх аеродромах. Так й у Нептуна дальність геть не та.
а з десяток кацапських самольотів згоріло
Шольц будет сдаваться последним 😂
Ці тільки пи...дити вміють та кривлятися
за 10 месяцев войны государственная компания Укроборомпром смогла сделать???!!!
И это большой прогресс?
Ведь этот готовый оборонный концерн! С наработками за десятки лет!
С гос финансированием. С кадрами. С возможностью быстро разместить производство в странах союзниках.
И это все его достижения?!
Слов НЕТ.
Где ракеты? Где дроны? Где все остальное?
Для кіпішних напишу - ну не будуть же нам усім прямо прес-конференцію збирати і відчитуватись, що і де виробляють чи почали виробляти. Майте хоча б трішки мізків. Що вже можна казати чи в принципі казати - скажуть, повідомлять, натякнуть...
Якщо хтось щось виробляє чи налагодив - то це не Укроборонпром, у якому немає жодного спеціаліста-оружейника і жодного інженера, а конкретне підприємство оборонки, що виплачує дань за те, щоб чинуші Укроборонпрому могли привласнити собі чужі досягнення і вкрасти собі ще грошенят.