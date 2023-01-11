Україна отримала від Норвегії 10 мостів для визволених територій. ФОТО
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Україна отримала від Норвегії 10 мостів, які будуть встановлені на деокупованих територіях.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це тимчасові конструкції, призначені для пересування важких транспортних засобів – вантажівок із гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад та іншого транспорту.
Норвегія стала третьою країною, яка передала Україні гуманітарну допомогу на відновлення інфраструктури. Раніше тимчасові мости надійшли з Чехії та Франції.
Незабаром, "Укравтодор" чекає на мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ.
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а тут ще на днях новина була - фіни подарували броньовані будиночки-контейнера для наших рятівників...
звісно ж дякуємо, а самі вивозимо міліони тон стального прокату - порізати швелєра і зібрати в конструкції у наших сталевих баронів руки не доходят