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Україна отримала від Норвегії 10 мостів для визволених територій. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Україна отримала від Норвегії 10 мостів, які будуть встановлені на деокупованих територіях.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

Україна отримала від Норвегії 10 мостів для визволених територій 01

Зазначається, що це тимчасові конструкції, призначені для пересування важких транспортних засобів – вантажівок із гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад та іншого транспорту.

Україна отримала від Норвегії 10 мостів для визволених територій 02
Україна отримала від Норвегії 10 мостів для визволених територій 03

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Норвегія стала третьою країною, яка передала Україні гуманітарну допомогу на відновлення інфраструктури. Раніше тимчасові мости надійшли з Чехії та Франції.

Незабаром, "Укравтодор" чекає на мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ.

Автор: Володимир Янченко
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Щиро дякуємо.
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11.01.2023 19:45 Відповісти
так то воно так.
а тут ще на днях новина була - фіни подарували броньовані будиночки-контейнера для наших рятівників...
звісно ж дякуємо, а самі вивозимо міліони тон стального прокату - порізати швелєра і зібрати в конструкції у наших сталевих баронів руки не доходят
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11.01.2023 20:03 Відповісти
Вивозять за гроші. А швелера різати- витрати. Давайте будемо реалістами. У якості допомоги- зроблять, якщо буде звернення.
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11.01.2023 20:17 Відповісти
Куди і як вивозимо?
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11.01.2023 20:35 Відповісти
гарно маскалів вішати на цих мостах-довго гойдатися будуть
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11.01.2023 19:54 Відповісти
 
 