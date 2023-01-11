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З’їзд суддів обрав п’ять нових членів Вищої ради правосуддя. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Під час ХІХ позачерговий з’їзд суддів України обрав п’ять членів Вищої ради правосуддя за квотами від судів різних юрисдикцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  Ради суддів України.

З’їзд суддів обрав п’ять нових членів Вищої ради правосуддя 01

Обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали:

  • Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду
  • Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС
  • Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області
  • Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду.

Зазначається, що новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли G7 закликають призначити 8 нових членів Вищої ради правосуддя

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
От ******** все, или кроме одного?
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11.01.2023 21:14
+7
Судья Бокова, ее дочь и родители часто посещали временно оккупированный Крым после марта 2014 года. ( более 200 раз) Она и ее близкие родственники владеют имуществом на временно оккупированной территории.
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11.01.2023 21:14
+7
Думаю на них не где клейма ставить.
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11.01.2023 21:15
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Обрали собі кришу. Прозоро та неупереджено.
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11.01.2023 21:03 Відповісти
Тому з'їзду чогось не вистачало... Мабуть Хаймарсу якогось...
І була б радість всенародна...
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11.01.2023 21:36 Відповісти
захребетників добавилось !!ці вже перемогу наблизять ...
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11.01.2023 21:07 Відповісти
Надіюсь, усі ПДР, колишні риги, любітєлі русскаґо міра і хабарники?
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11.01.2023 21:08 Відповісти
Буде прикро, якщо помилився...
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11.01.2023 21:15 Відповісти
Почекаємо на аналіз цих осіб від компетентних людей
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11.01.2023 21:11 Відповісти
Судья Бокова, ее дочь и родители часто посещали временно оккупированный Крым после марта 2014 года. ( более 200 раз) Она и ее близкие родственники владеют имуществом на временно оккупированной территории.
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11.01.2023 21:14 Відповісти
От ******** все, или кроме одного?
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11.01.2023 21:14 Відповісти
Думаю на них не где клейма ставить.
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11.01.2023 21:15 Відповісти
дЕрмак с Татаровым усьо паришали... кресло Судьи стоит миллионов 100 авансом...
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11.01.2023 21:15 Відповісти
теперь шайка портнова выглядит так...
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11.01.2023 21:18 Відповісти
Суд в Запорожье отпустил авторитета Смотрящего Анисимова без аванса...🤣Анисим крутой чувак среди братвы...
Ничего не меняется в Иерархии Леонид Данилыча...🤣
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11.01.2023 21:20 Відповісти
Ой..звыняйте у нас же Зеля начальник..а не Данилыч
.🤣🤣🤣
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11.01.2023 21:23 Відповісти
І чому мене нудить, коли я дивлюсь на них…
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11.01.2023 21:27 Відповісти
11 июня 2015 года Высший хозсуд решил, что у компании братьев Клюевых нет кредитных обязательств перед государством на 230 млн евро.

Председательствующий судья Алексей Евсиков, судьи Ольга Кролевец, Ольга Попикова.

Полученной взятки Ольге Попиковой хватит не только для ее детей, но и для внуков!
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11.01.2023 21:48 Відповісти
Ще й з'ясується, що серед них гражданє з кацапськими пашпортами
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11.01.2023 22:11 Відповісти
Судебная мафия Портнова-Вовка-Татарова выбрала своих представителей? Все - долларовые миллионеры с недвижимостью в Европе и россии, и с российскими паспортами, и с агентурными кличками от ФСБ? Почти у всех украинских судей так.
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11.01.2023 22:20 Відповісти
Чомусь здається що харківська і донецька судді васали портнова-татарова, хоча їх зовсім не знаю. В тому болоті нормальна людина просто не виживе.
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11.01.2023 22:33 Відповісти
то ми скасовуємо раду правосуддя чи обираємо???
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11.01.2023 22:42 Відповісти
Без Шабуніна хрін розберешся у цьому корупційному болоті.
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11.01.2023 23:38 Відповісти
без донецького суду ніяк. у львові купа суддів з донецька перевелись. на пішли визволяти бамбас. ублюдки
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12.01.2023 00:08 Відповісти
ПОХ. Нехай потішаться. Все одно скоро всіх за кораблем.
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12.01.2023 00:27 Відповісти
Ох тяжко в це віриться еліта вся в нульових окопах і Європа з Америкою це бачать і тому не дуже пригортають нас до себе.
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12.01.2023 08:54 Відповісти
 
 