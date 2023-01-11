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З’їзд суддів обрав п’ять нових членів Вищої ради правосуддя. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Під час ХІХ позачерговий з’їзд суддів України обрав п’ять членів Вищої ради правосуддя за квотами від судів різних юрисдикцій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради суддів України.
Обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали:
- Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду
- Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС
- Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду
- Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області
- Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду.
Зазначається, що новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу.
Топ коментарі
+8 Бенина Мама
показати весь коментар11.01.2023 21:14
+7 Vadim Smirnoff
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+7 Саша Пончик
показати весь коментар11.01.2023 21:15
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Будь ласка, зачекайте...
І була б радість всенародна...
Ничего не меняется в Иерархии Леонид Данилыча...🤣
.🤣🤣🤣
Председательствующий судья Алексей Евсиков, судьи Ольга Кролевец, Ольга Попикова.
Полученной взятки Ольге Попиковой хватит не только для ее детей, но и для внуков!