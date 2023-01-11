З’їзд суддів обрав п’ять нових членів Вищої ради правосуддя. ФОТО

Під час ХІХ позачерговий з’їзд суддів України обрав п’ять членів Вищої ради правосуддя за квотами від судів різних юрисдикцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради суддів України.

Обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали:

Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду

Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС

Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду

Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області

Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду.

Зазначається, що новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу.

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