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Студентська збірна з хокею переможно завершила перший в історії незалежної України тур Канадою. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Студентська збірна з хокею переможно завершила перший в історії незалежної України тур Канадою, кошти від продажу квитків будуть передані благодійному фонду CUF на підтримку розвитку українського хокею та гуманітарні цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Студентська збірна з хокею переможно завершила перший в історії незалежної України тур Канадою 01

Фінальний матч благодійного турне Hockey Can’t Stop Tour хокеїсти зіграли на 15-тисячній арені клубу НХЛ "Вінніпеґ Джетс" 9-го січня, вигравши з рахунком 5:1.

За грою спостерігали понад 10 тисяч глядачів, зокрема представники діаспори та українці, які були змушені покинути домівки після повномасштабного вторгнення.

Студентська збірна з хокею переможно завершила перший в історії незалежної України тур Канадою 02
Студентська збірна з хокею переможно завершила перший в історії незалежної України тур Канадою 03

Усі чотири матчі були благодійними. Кошти від продажу квитків спрямують до Canada-Ukraine Foundation (CUF) – на підтримку гуманітарних проєктів в Україні, а також допомогу молодим хокеїстам та відбудову зруйнованих арен.

Цей тур став можливим завдяки ініціативі групи Canadian Friends of Hockey in Ukraine (CFHU) та колаборації з Федерацією Хокею України, благодійним фондом CUF, фондом "Українська хокейна мрія".

Спонсорами турне виступили канадські компанії Tim Hortons, Sobey’s, Bell, Sporting Life. Підтримав подію відомий канадський хокейний коментатор Горд Міллер. Серед волонтерів групи Canadian Friends of Hockey in Ukraine, багато колишніх гравців НХЛ. Наприклад, колишній гравець Вейн Бабич, якій вже п'ять років разом з волонтерами CFHU відправляє хокейне спорядження молодіжним командам в Україні.

"Попри розвиток молодіжного хокею в Україні наша мета була також привернути увагу до подій в Україні. Саме напередодні першої гри росіяни знищили льодову арену у Дружківці, навесні була розбомблена Маріупольська льодова арена, пізніше у Сєвєродонецьку. Все це молоді хокеїсти розповідали канадській аудиторії. І це дуже важливо, бо дає розуміння, в яких умовах тренуються українські гравці", - коментує координатор туру та член наглядової ради CUF Олеся Луців - Андрийович.

Студентська збірна з хокею переможно завершила перший в історії незалежної України тур Канадою 04

Завдяки продажу квитків та фандрейзингової кампанії протягом чотирьох ігор було зібрано майже 1, 5 мільйона канадських доларів. Частина цих коштів буде використана на допомогу Федерації Хокею України, підтримку молодих гравців та купівлю обладнання. Друга частина піде на проєкти CUF в Україні - закупівлю їжі, ліків та генераторів.

Українська студентська команда грала проти університетів Альберти і Саскачевану в Калгарі, Едмонтоні та Реджині, перш ніж зіграти з Бізонами в четвертій і останній грі. Потім вони вирушать на зимові Всесвітні студентські ігри 2023 року в Лейк-Плесіді, штат Нью-Йорк.

Чотири гри в Канаді стали фінальним етапом підготовки перед стартом української команди на Всесвітній універсіаді-2023 в американському Лейк-Плесіді.

Цей тур – перший за всі роки незалежної України. Хоча схожі турне до США та Канади практикувалися київським "Соколом" та харківським "Динамо" у 80-тих роках минулого сторіччя.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
В 1922 году Петлюра отправил в тур по США Украинский народный хор. Тогда уже было ясно, шо Украина проиграла войну за Независимость. С тех пор Щедрик поют во всех странах Мира.
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11.01.2023 21:58
+6
Ти особисто їх там зустрічатимеш?
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11.01.2023 21:45
+3
юным спортсменам,похоже,до сракы берцы с бронежилетами...
боря колесников торбу шайб им прикупит...
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11.01.2023 21:34
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юным спортсменам,похоже,до сракы берцы с бронежилетами...
боря колесников торбу шайб им прикупит...
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11.01.2023 21:34 Відповісти
Якщо б ти був хоч трішки обізнаний в українському хокею, то знав би що той боря ніякого відношення до збірних немає ще з осені 2021 року, коли відізвав із закордонного турніру збірної гравців свого донбасу та решти своїх кишенькових клубів. А зараз того донбасу, та й решти бориних клубів просто не існує.)) Тай питання де сам боря.)
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11.01.2023 21:55 Відповісти
Здоровый хлопци, надеюсь после тура Канадой они совершат тур в Бахмут, в составе ВСУ.
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11.01.2023 21:36 Відповісти
Ти особисто їх там зустрічатимеш?
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11.01.2023 21:45 Відповісти
Я нет, а мои два сына с довольствием и их и тебя там встретят.
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12.01.2023 06:53 Відповісти
А вы пока что занесете миллион долларов на покупку генераторов для Украины?
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11.01.2023 23:56 Відповісти
Пока я буду зарабатывать этот миллилн, вы сами не хотите в турне под Бахмут и Соледар проскочить? Или дорога слишком далека из штатов?
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12.01.2023 06:57 Відповісти
Очень символично. У одной команды форма желтая, у другой - синяя. Один народ - две страны.
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11.01.2023 21:45 Відповісти
Всем людям виден. А дикая русня все еще верит своему фюреру.
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11.01.2023 22:20 Відповісти
В 1922 году Петлюра отправил в тур по США Украинский народный хор. Тогда уже было ясно, шо Украина проиграла войну за Независимость. С тех пор Щедрик поют во всех странах Мира.
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11.01.2023 21:58 Відповісти
А вы тоже из окопа, на морозе пишете? Вроде бы всеобщей мобилизации в Украине еще не объявляли. Вроде как представитель Генштаба ВСУ говорил, что - "мобилизуем тех, кто нужен в данный момент".
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12.01.2023 00:00 Відповісти
Круто. Здесь ещё написали что украинцы элегантно пнули Овцу (урода Овечкина) за любовь к пуйлу.
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11.01.2023 21:53 Відповісти
Похер мне пуйло,но Овечкин обладатель Кубка Стэнли 2018 года и трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014),а ты по ходу и есть зверь по имени овца🤣🤣🤣
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11.01.2023 22:54 Відповісти
кацапе, твой авечкин - выродок подмахивающий ху.лу. Этого не прикрыть никакими медалями и кубками.
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11.01.2023 23:58 Відповісти
Овечкин не мой,у него есть родители,а ты кто,украинец,если да то будь ласка спилкуйся украинскою,а по другому пишов ты нахер москалику.
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12.01.2023 04:21 Відповісти
Пшёл нах кассаб! С вами разговоры давно закончились.
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12.01.2023 04:35 Відповісти
 
 