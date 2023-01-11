Студентська збірна з хокею переможно завершила перший в історії незалежної України тур Канадою. ФОТО

Студентська збірна з хокею переможно завершила перший в історії незалежної України тур Канадою, кошти від продажу квитків будуть передані благодійному фонду CUF на підтримку розвитку українського хокею та гуманітарні цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фінальний матч благодійного турне Hockey Can’t Stop Tour хокеїсти зіграли на 15-тисячній арені клубу НХЛ "Вінніпеґ Джетс" 9-го січня, вигравши з рахунком 5:1.

За грою спостерігали понад 10 тисяч глядачів, зокрема представники діаспори та українці, які були змушені покинути домівки після повномасштабного вторгнення.





Усі чотири матчі були благодійними. Кошти від продажу квитків спрямують до Canada-Ukraine Foundation (CUF) – на підтримку гуманітарних проєктів в Україні, а також допомогу молодим хокеїстам та відбудову зруйнованих арен.

Цей тур став можливим завдяки ініціативі групи Canadian Friends of Hockey in Ukraine (CFHU) та колаборації з Федерацією Хокею України, благодійним фондом CUF, фондом "Українська хокейна мрія".

Спонсорами турне виступили канадські компанії Tim Hortons, Sobey’s, Bell, Sporting Life. Підтримав подію відомий канадський хокейний коментатор Горд Міллер. Серед волонтерів групи Canadian Friends of Hockey in Ukraine, багато колишніх гравців НХЛ. Наприклад, колишній гравець Вейн Бабич, якій вже п'ять років разом з волонтерами CFHU відправляє хокейне спорядження молодіжним командам в Україні.

"Попри розвиток молодіжного хокею в Україні наша мета була також привернути увагу до подій в Україні. Саме напередодні першої гри росіяни знищили льодову арену у Дружківці, навесні була розбомблена Маріупольська льодова арена, пізніше у Сєвєродонецьку. Все це молоді хокеїсти розповідали канадській аудиторії. І це дуже важливо, бо дає розуміння, в яких умовах тренуються українські гравці", - коментує координатор туру та член наглядової ради CUF Олеся Луців - Андрийович.







Завдяки продажу квитків та фандрейзингової кампанії протягом чотирьох ігор було зібрано майже 1, 5 мільйона канадських доларів. Частина цих коштів буде використана на допомогу Федерації Хокею України, підтримку молодих гравців та купівлю обладнання. Друга частина піде на проєкти CUF в Україні - закупівлю їжі, ліків та генераторів.

Українська студентська команда грала проти університетів Альберти і Саскачевану в Калгарі, Едмонтоні та Реджині, перш ніж зіграти з Бізонами в четвертій і останній грі. Потім вони вирушать на зимові Всесвітні студентські ігри 2023 року в Лейк-Плесіді, штат Нью-Йорк.

Чотири гри в Канаді стали фінальним етапом підготовки перед стартом української команди на Всесвітній універсіаді-2023 в американському Лейк-Плесіді.

Цей тур – перший за всі роки незалежної України. Хоча схожі турне до США та Канади практикувалися київським "Соколом" та харківським "Динамо" у 80-тих роках минулого сторіччя.