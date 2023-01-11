Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні
Сотні одиниць військової важкої техніки та американських транспортних засобів прибули до Нідерландів, звідки попрямують до Східної Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Американську техніку кораблями привезли до портового міста Фліссінген. Нідерландські військові допоможуть забезпечити транспортування американської армійської бригади, перш ніж американські військові продовжать свій шлях до Польщі і Литви.
До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та іншої техніки, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.
Згадана бригада перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців.
Будь ласка, зачекайте...
На них броня Чобхем, вона й досі засекречена і США цей секрет оберігають.
Штати з абрамсами роками носилися: якщо танк втрачали, то або евакуацію організовували, або визивали саперів та авіацію, щоб від танка і сліду не лишилося.
Не хочуть вони, щоб кацапи розбирали підбитий Абрамс, вивчаючи броню!
Своє або продали, або на брухт пустили, а тепер звинувачуємо країну, що знаходиться на тому боці атлантики в боягузстві?
Мовляв, не дають нам все і одразу, значить боягузи?
Це не їх війна і не їх проблеми.
Вони допомагають і це чудово.
Боягузи і зрадники, займалися «розведенням військ» та розмінуванням.
І вкажіть мені на пункт, який «порушили» США.
І саме США!
Чудова логіка!
Бомби так точно.
Самі віддали, дурню підписали, нема кого окрім саміх звинувачувати.
А через четверть века оказывается виноваты США - "сцикуны", как их здесь чуть выше назвал какой-то имбецил.
Думаю відповідь очевидна.
Вони втрачали техніку, але якщо це відбувалося, вони або евакуювали підбитий танк, або знищували вщент, завдяки авіації та саперам.
Тому ніхто інічого не знає про танки Абрамс і їх броню Чобхем!
А розводити популізм не потрібно.
І проблема в тому, що в Британії дуже мало Челенджерів: роту чи дві передадуть і все.
Максімум сруських технологій то Т62 чи буксована Армата на гужовій тязі
Питання реалізації у каZZапів не вирішено.
Що б не робили-аналоговнет достануть
І не треба вважати ворога ідіотом: у кацапів достатньо досить ******** зброї, навіть відносно ******* танки, Т-90, наприклад.
А ми можемо похвалитися лише якістю доріг, по яким ці Т-90 перли в Україну.
Щоб паскуди рашистськи голосніше завили!
Аніженізналі, ім гаваріли на ученія вєзут!
Але дають і то добре: навесні одній САУ всі раділи, та двом десяткам несамохідних гармат…
крапка над i
800 у військах, все інше на зберіганні.
Не розглядаєте ідею, що завод займався розконсервацією, комплектуванням, та модернізацією танків зі зберігання
Можете бути впевнені, що ЗСУ також мають великі втрати в бронетехніці!
Чи ви гадаєте, що кацапи воюють з мушкетами 19 сторічча та дульнозарядними гарматами?
Жодно з політики, виключно послиці, гогішвіллі та прес секрету ки …
Певен, що за три роки можна було багато чого зробити!