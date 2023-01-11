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Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні

Сотні одиниць військової важкої техніки та американських транспортних засобів прибули до Нідерландів, звідки попрямують до Східної Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 01

Американську техніку кораблями привезли до портового міста Фліссінген. Нідерландські військові допоможуть забезпечити транспортування американської армійської бригади, перш ніж американські військові продовжать свій шлях до Польщі і Литви.

Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 02
Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 03

До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та іншої техніки, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.

Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 04
Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 05

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Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 06
Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 07

Згадана бригада перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців.

Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 08

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Все йде по плану. Це війна. Сьогодні в Польщі. Завтра в Україні. В кацапстані вже істерика.
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11.01.2023 23:12
+19
оце дивлюсь на все це добро а перед очима асфальт, кловуна мать....... .
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11.01.2023 23:25
+17
Очень не хочется, но все-таки должен напомнить. Ядерное оружие Украина отдала кацапу. Своими руками, по "договору". Тому самому кацапу, с каким в те времена чуть ли ни в десна жахались, проводили совместные военные учения и вообще были браться навек. Отдали, кстати, в обмен на обещание кацапа нас защитить, если недайбох коварные пиндосы все-таки решат напасть, ага.
А через четверть века оказывается виноваты США - "сцикуны", как их здесь чуть выше назвал какой-то имбецил.
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11.01.2023 23:39
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Не дадуть жодного Абрамса.
На них броня Чобхем, вона й досі засекречена і США цей секрет оберігають.
Штати з абрамсами роками носилися: якщо танк втрачали, то або евакуацію організовували, або визивали саперів та авіацію, щоб від танка і сліду не лишилося.
Не хочуть вони, щоб кацапи розбирали підбитий Абрамс, вивчаючи броню!
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11.01.2023 23:09 Відповісти
В чому правда?
Своє або продали, або на брухт пустили, а тепер звинувачуємо країну, що знаходиться на тому боці атлантики в боягузстві?
Мовляв, не дають нам все і одразу, значить боягузи?
Це не їх війна і не їх проблеми.
Вони допомагають і це чудово.
Боягузи і зрадники, займалися «розведенням військ» та розмінуванням.
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11.01.2023 23:23 Відповісти
правда в тому, що сша були одним з гарантів, які мали НІ ПРИ ЯКИХ умовах не допустити напад на Україну, бо підписали будапештський меморандум! а в результаті біден зі своїми ЗМІями три місяці нонстоп дожимав пук іна все-таки напасти на Україну.....
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15.01.2023 12:11 Відповісти
Почитайте будапештськмй меморандум (дуже маленький документ).
І вкажіть мені на пункт, який «порушили» США.
І саме США!
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16.01.2023 11:36 Відповісти
Правда в тому,що військова допомога Україні-це гарантія безпеки Заходу.
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15.01.2023 17:34 Відповісти
правда то де,США якось пофіг,хто там за океаном чубиться,вони і встали за нас,то тільки через те що побачили можливість знатно рашку попустити,не знищити а іменно попустити і загнати в стійло,плюс ще й чужими руками,можна сказати що вони рашку задешево вкатують...
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11.01.2023 23:26 Відповісти
могли ядерну зброю не відбирати
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11.01.2023 23:25 Відповісти
Віддали кацапам, а винуваті США?
Чудова логіка!
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11.01.2023 23:26 Відповісти
США настійливо наполягали щоб віддали ЯЗ, бо керування цими ракетами було в кремлі.
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11.01.2023 23:38 Відповісти
А ту95 с Полтавы и Прилук и тысячи крылатых ракет сруснявым отдали тоже, потому что ими управляли из кремля.
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11.01.2023 23:41 Відповісти
Ці ракети з цих бомбардувальников, кацапи успішно по нам використали.
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11.01.2023 23:49 Відповісти
Тактична ядерна зброя не керувалася з кремля.
Бомби так точно.
Самі віддали, дурню підписали, нема кого окрім саміх звинувачувати.
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11.01.2023 23:48 Відповісти
Лише стратегічними балістичними ракетами, але не тактичними, якими по Україні пуляє русня
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12.01.2023 01:58 Відповісти
у США тоді мабуть проросійське лоббі перемогло, перезапуск отношеній, вся фігня. Наші місцеві малороси тільки втішилися, а рашка мабуть ще й вигляд зробила що не дуже то їй і хочеться. А кримчане це капець, рашка раз їх проміняла на ядерну іграшку, і вони навіть не образилися, а тепер взагалі їх як щит використовує.
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15.01.2023 01:23 Відповісти
Очень не хочется, но все-таки должен напомнить. Ядерное оружие Украина отдала кацапу. Своими руками, по "договору". Тому самому кацапу, с каким в те времена чуть ли ни в десна жахались, проводили совместные военные учения и вообще были браться навек. Отдали, кстати, в обмен на обещание кацапа нас защитить, если недайбох коварные пиндосы все-таки решат напасть, ага.
А через четверть века оказывается виноваты США - "сцикуны", как их здесь чуть выше назвал какой-то имбецил.
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11.01.2023 23:39 Відповісти
але США тоді теж домовилися з рашкою, теж повірили тим, кому вірити не можна, а щодо нас, та українці тільки з того довбаного совка вилізли, це ж дурно не пройшло 30 років знадобилося щоб більш-меньш відновитися. Всі були за мир_дружба_жвачка.
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15.01.2023 01:27 Відповісти
БРЕХНЯ! відповідальність рівномірно розподіляється між всіма підписантами будапештського меморандуму! наші стратегічні літаки сша різало не менш завзято, ніж москалі забирали ядерні ракети!!!
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15.01.2023 12:13 Відповісти
чобхем по моєму то у британців на челенджерах,у абрамсів там інший бутерброд.в який входить збіднений уран...
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11.01.2023 23:24 Відповісти
Така сама і там і там, навіть розробник один.
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11.01.2023 23:25 Відповісти
нічосі не знав тре пошукати інфу...
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11.01.2023 23:27 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Броня_Чобхем
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11.01.2023 23:28 Відповісти
дійсно,дякую
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11.01.2023 23:31 Відповісти
Окрім США мають Абрамси Австралія, Єгипет, Марокко, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія.
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11.01.2023 23:30 Відповісти
угу але ремонт все одно у США.крім ТО на місці ніфіга)
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11.01.2023 23:37 Відповісти
Польща придбає Абрамси. Можливо й побудуть інфраструктури у себе під них.
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12.01.2023 14:52 Відповісти
Як ви оцінюєте, де у абрамса є більші шанси бути підбитим і потрапити до кацапських лап: в Австралії чи в Україні?
Думаю відповідь очевидна.
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11.01.2023 23:42 Відповісти
А як ви уявляєте собі війну, де немає ризику втратити техніку? Чому не привели до прикладу той же Ірак? Ірак ніколи не втрачав техніку, коли воював з ІДІЛ?
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12.01.2023 14:53 Відповісти
Я уявляю війну, яки вели США.
Вони втрачали техніку, але якщо це відбувалося, вони або евакуювали підбитий танк, або знищували вщент, завдяки авіації та саперам.
Тому ніхто інічого не знає про танки Абрамс і їх броню Чобхем!
А розводити популізм не потрібно.
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13.01.2023 12:04 Відповісти
Сьогодні була новина що Британія погодилась надати свої танки Challenger, так там теж броня "Чобгем".
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11.01.2023 23:31 Відповісти
у них вона напевно без пластин зі збідненим ураном,як на абрамсах
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11.01.2023 23:34 Відповісти
Ці танки мають той же Єгипет, Марокко чи Ірак, значить існує експортна версія і я сумніваюсь що там встановлюють "секретну" броню.
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11.01.2023 23:41 Відповісти
так іменно так і є,тим хто не дуже "близько до тіла",машини йдуть без цих компонентів,наприклад африканські машини їх точно не мають,максимум це Австралія
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12.01.2023 00:45 Відповісти
Але то Британія.
І проблема в тому, що в Британії дуже мало Челенджерів: роту чи дві передадуть і все.
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11.01.2023 23:36 Відповісти
Мова йде про тип броні, а кількість то вже зовсім інша справа.
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11.01.2023 23:43 Відповісти
І про різні країни.
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11.01.2023 23:44 Відповісти
Під час війни в Іраку Бредлі знищили набагато більше танків противника аніж Абрамси. А рашка зараз гонить переважно танки без ДЗ і діє переважно піхотними з'єднанннями, проти них якраз Бредлі більш будуть доцільні (які вже в дорозі до нас, доречі).
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12.01.2023 00:41 Відповісти
Ну отримають, подивляться і шо?
Максімум сруських технологій то Т62 чи буксована Армата на гужовій тязі
Питання реалізації у каZZапів не вирішено.
Що б не робили-аналоговнет достануть
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12.01.2023 05:58 Відповісти
Доки ця ідея не подобається Пентагону, у кацапів таких шансів не буде.
І не треба вважати ворога ідіотом: у кацапів достатньо досить ******** зброї, навіть відносно ******* танки, Т-90, наприклад.
А ми можемо похвалитися лише якістю доріг, по яким ці Т-90 перли в Україну.
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13.01.2023 12:08 Відповісти
подивляться і передадуть китайцям.
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15.01.2023 01:28 Відповісти
А може навіть до України ця техніка завітає.
Щоб паскуди рашистськи голосніше завили!
Аніженізналі, ім гаваріли на ученія вєзут!
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11.01.2023 23:05 Відповісти
паладіни і бредлі були б саме то зараз,масові і досить надійні,але наші чомусь ******* мізки власникам ледь не штучних зразків,таких як арчер,коли перед носом отаке багатство можна і треба вибивати...
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11.01.2023 23:30 Відповісти
Паладінів вже трохи підкинули, ось і Бредлі дають: не дуже США ******* ризикувати технологіями.
Але дають і то добре: навесні одній САУ всі раділи, та двом десяткам несамохідних гармат…
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11.01.2023 23:33 Відповісти
Краще б нам віддали. Тоді ***** буде повний звіздець.
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11.01.2023 23:10 Відповісти
Все йде по плану. Це війна. Сьогодні в Польщі. Завтра в Україні. В кацапстані вже істерика.
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11.01.2023 23:12 Відповісти

крапка над i
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11.01.2023 23:20 Відповісти
США ведуть підготовку наземної операції. касабам кирдик
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11.01.2023 23:24 Відповісти
оце дивлюсь на все це добро а перед очима асфальт, кловуна мать....... .
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11.01.2023 23:25 Відповісти
При попередньому, як стверджують його шанувальники, Харківський танковий працював в 3 зміни. Тільки куди ж поділись випущені за ті роки сотні танків? Невже кловун всі до одного в асфальт закатав?
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11.01.2023 23:54 Відповісти
В Україні, три роки тому, загальна кількість танків на озброєнні та зберіганні, складала 2700 одиниць.
800 у військах, все інше на зберіганні.
Не розглядаєте ідею, що завод займався розконсервацією, комплектуванням, та модернізацією танків зі зберігання
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11.01.2023 23:58 Відповісти
І куди вони поділись?
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12.01.2023 00:01 Відповісти
Війна йде, уявіть собі!
Можете бути впевнені, що ЗСУ також мають великі втрати в бронетехніці!
Чи ви гадаєте, що кацапи воюють з мушкетами 19 сторічча та дульнозарядними гарматами?
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12.01.2023 00:05 Відповісти
блін ... війна в країні ...
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12.01.2023 00:12 Відповісти
відео покинутих в перші дні вторгнення наших танків ще буба не забанила,там були як модернізовані т-64 зразка 2017 так і т-72амт,а ти думав орки зовсім безголові?
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12.01.2023 00:43 Відповісти
поперднік не може слугувати Зеленському виправданням, бо він Президент не від учора, а вже три рочки, і виявився гірше від попередника, що недивно.
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15.01.2023 01:30 Відповісти
Це не виправдання, а нагадування фанатам попередника, що він був нічим не кращий нинішнього. Абсолютно нічим.
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15.01.2023 11:33 Відповісти
Там думают о дорогах чтоб после эвакуации было комфортно жить в ницце
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16.01.2023 01:16 Відповісти
За 3 роки привладним ніхто не заважав готувати Україну до протистояння московії, але крім переслідувань Патріотів, відведень військ, зриву Доз та операцій спецслужб був асфальт з крадівництво та відкатами…Після звільнення територій від рашистів, одразу ж з'явилися і служки там….
Жодно з політики, виключно послиці, гогішвіллі та прес секрету ки …
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11.01.2023 23:31 Відповісти
За три года с нуля невозможно приготовиться к войне. Рашка с нефтедолларами, то есть имея бюджет в 20 раз (!!) Больше украинского готовилась к войне с 2008. Плюс у кацапии кроме своего оружия все оружие СССР , которое клепалось нонстопом десятилетиями. И тут вы такие с военным бюджетом два млрд у.е за три года бац и подготовили, фантазеры.
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12.01.2023 03:40 Відповісти
Досить брехні, за три місяці можна вирити окопи і замінувати всю прикордонну територію, вивезти людей всередину країни. Для цього не потрібно три роки. Однак це зберігало б десятки тисяч життів українців.
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12.01.2023 05:20 Відповісти
Чого за три роки? А з 2014-го що робили? Реально тобудована оборона біля Авдіївки. де решта укріплень збудованих до Зеленського?
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12.01.2023 12:44 Відповісти
Любого терміну замало для підготовки до війни, якщо займатися виключно власним піаром, та війною з політичними опонентами!
Певен, що за три роки можна було багато чого зробити!
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13.01.2023 12:12 Відповісти
Готуються. І це добре. Рано чи пізно нато доведеться втручатис
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11.01.2023 23:50 Відповісти
Ось вам і різниця між першою економікою світу і 13ю (станом на передвоєнний час)
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11.01.2023 23:58 Відповісти
То чому не довезли до Польщі морем ??
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12.01.2023 00:13 Відповісти
Перекрасить в камуфляж и в Украину. Хватит стеснятся.
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12.01.2023 03:55 Відповісти
Судячи по кольору, ця техніка з відстійників після "Бурі в пустелі"
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12.01.2023 06:17 Відповісти
Прежде чем винить США и Запад вы лучше на себя взгляните!!!.....И ещё раз проголосуйте (На зло Порошенку), за дебильного клоуна зеленского и его зеленую банду ворюг и бомжей, за тупорылых кухарок, посудомойщиц, баянистов и грязных спекулянтов с рынка , За депутатов с ОПЗЖ , за вечную дружбу с Россией и тогда мы будем воевать еще очень и очень долго и нудно!!!..... А виновные вот всём в УКраине наверху: это Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко, предатели и воры ,это политическая проститутка Тимошенко. это Гриценко и Ехануров. Это Ахметов и Коломойский , это Фирташ и Пинчук, это ворюга-тарута это Бойко и королевская . Это Георгица и Д. Панченко и всякая там бандитская , воровитая и продажная власть идепутаты всез мастей!!!... А Зеленский почему-то совсем молчит..и молчит........ Может он с ними заодно???.. Ведь скоро нужны будут огромные деньги на новые выборы президента...в 2024году... которые я уверен честно он не выиграет......Вот тогда ворюги и скинутся .....
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14.01.2023 20:18 Відповісти
ок, прошу пана, олігархи в державі впливають на все через корумповані державні інститути, тому ті хто мав би слідкувати за законністю, порушує закони, корупціонери обирають корупціонерів, рука руку миє, олігархи мають свої змі, свої суди, свою тітушню, свої партії в основному проросійські, і як ви думає, вони на все впливають, а от на вибори ні? олігархи обирають, цвк рисує цифри, соцопитування нас запевняють що ми всі хочемо це лайно бачити Президентом, а тролі в соцмережах роблять картинку ніби так воно і є. Крім того психологія людини така, що багато хто підтримує те, що в тренді, на диких вибриках моди це дуже добре видно. А в тренди, якщо маєш гроші, можна вивести, навіть як собака сере.
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15.01.2023 01:35 Відповісти
олiгархи - як нейротоксин для краiни. Отрута. Як водка для здоровоi людини
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16.01.2023 08:34 Відповісти
та скорiше вже мiняйте новi на старi, бо зростають ризики того, що раша забере у вас старi та вас самих у свою армiю.
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16.01.2023 08:32 Відповісти
 
 