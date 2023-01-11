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Російські окупанти заявили, що знайшли тіло одного зниклого британського волонтера. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поблизу Соледара Донецької області 6 січня зникли двоє волонтерів із Великої Британії – Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі. Російські найманці з ПВК "Вагнера" заявили, що знайшли тіло одного з двох британських волонтерів, які раніше зникли безвісти.

Загарбники не вказаують ім'я загиблого, але повідомляляють, що на його тілі було виявлено документи, які належали обом чоловікам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"8 січня на гарячу лінію "Запитай Вагнер" прийшов запит з проханням знайти двох зниклих 6 січня в Соледарі громадян Великобританії - Andrew Bagshaw і Christopher Parry. Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлено документи на обох британців", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти заявили, що знайшли тіло одного зниклого британського волонтера 01
Російські окупанти заявили, що знайшли тіло одного зниклого британського волонтера 02

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Російські окупанти заявили, що знайшли тіло одного зниклого британського волонтера 03

Нагадаємо, що 7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів - громадян Великої Британії віком 28 та 48 років. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).

Автор: Слава Козир
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Топ коментарі
+46
Вони ж їх і вбили. Дуже шкода героїв. Британія, прийміть співчуття.. ми будемо пам'ятати ваших синів
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11.01.2023 23:22
+25
покажите это нашим ублюдкам с куршавеля или монако! суркисам с портновыми. хотя до них все равно ничего не дойдет.
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11.01.2023 23:31
+14
Шкода.
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11.01.2023 23:22
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Шкода.
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11.01.2023 23:22 Відповісти
Вони ж їх і вбили. Дуже шкода героїв. Британія, прийміть співчуття.. ми будемо пам'ятати ваших синів
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11.01.2023 23:22 Відповісти
покажите это нашим ублюдкам с куршавеля или монако! суркисам с портновыми. хотя до них все равно ничего не дойдет.
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11.01.2023 23:31 Відповісти
https://youtube.com/shorts/4O7Zpit7aiw?feature=share...

Соледар окружить невозможно говорит украинский военный и объясняет почему...
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11.01.2023 23:38 Відповісти
Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлено документи на обох британців. Походу рашистское ДРГ в плен взяли. А второго походу запытали и спрятали чтобы никто не узнал
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11.01.2023 23:48 Відповісти
Тепер треба щоб у Британії "зникло" а потім "знайшлось" по кускам пару мокшанських урапатріотів...
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12.01.2023 00:03 Відповісти
Краще за одного британця 1 000 кацапів - це ближче до істини
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12.01.2023 00:52 Відповісти
""
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12.01.2023 01:07 Відповісти
Е нє, так не пойдьот....це ж тепер реліквія, для мене....Такі патрони нізя тратить Таке не забувається
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12.01.2023 01:13 Відповісти
Я маю на увазі цього корсара
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12.01.2023 01:14 Відповісти
Можливо я не правий, але не розумію сенсу пропускати практично на 0 волонтерів. Особливо іноземців.
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12.01.2023 00:10 Відповісти
А хто ж буде ждунам харчі доставляти?
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12.01.2023 00:20 Відповісти
вони їх і здали, бо на всєх ращітано нє бьіло(((
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12.01.2023 09:20 Відповісти
от саме тому і не потрібно пропускати, а доставку "ждунам" можна організувати трішки по іншому.
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12.01.2023 11:25 Відповісти
Кацапи фіноугри ординські, п**ораси формені
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12.01.2023 00:51 Відповісти
А как спрашивается они сами там оказались. Там что проходной двор.
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12.01.2023 03:57 Відповісти
Ты точно в сознании ?
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12.01.2023 09:15 Відповісти
Za gumanitarku i razdelali. Kak i dobytsha s Malaiziiskogo reisa prodavali na vostoke.... Verit zekam-muzykantam ne stoit.
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12.01.2023 08:37 Відповісти
"Народ донбаса" після збиття боїнгу тягнув речі загиблих на тому полі.
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13.01.2023 02:07 Відповісти
Шкода. Гарні хлопці!!! Дякуємо за допомогу! Герої! Повага та пошана їм!(((((
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13.01.2023 07:38 Відповісти
 
 