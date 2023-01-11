Російські окупанти заявили, що знайшли тіло одного зниклого британського волонтера. ФОТОрепортаж

Поблизу Соледара Донецької області 6 січня зникли двоє волонтерів із Великої Британії – Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі. Російські найманці з ПВК "Вагнера" заявили, що знайшли тіло одного з двох британських волонтерів, які раніше зникли безвісти.

Загарбники не вказаують ім'я загиблого, але повідомляляють, що на його тілі було виявлено документи, які належали обом чоловікам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"8 січня на гарячу лінію "Запитай Вагнер" прийшов запит з проханням знайти двох зниклих 6 січня в Соледарі громадян Великобританії - Andrew Bagshaw і Christopher Parry. Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлено документи на обох британців", - йдеться в повідомленні.





Читайте також: Велика Британія підтвердила зникнення в Україні двох своїх волонтерів





Нагадаємо, що 7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів - громадян Великої Британії віком 28 та 48 років. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).