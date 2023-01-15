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Муфтій України та воїн-доброволець Ісмагілов показав евакуацію поранених з Бахмуту: Росія має припинити своє існування. Пробачення не буде. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма", один з мусульманських духовних лідерів України Саїд Ісмагілов, який пішов добровольцем на фронт і є водієм-парамедиком, наразі у Бахмуті. Після побаченого він заявив, що ніяке примирення і пробачення неможливе - Росія має припинити своє існування. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та особам зі слабкою психікою!

Своє звернення він виклав у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Росія має припинити своє існування.

Її злочини наповнили собою небеса і землю. І непричетних росіян не існує, бо всі хто не бореться з цією російською владою є співучасниками вбивств, страждань і руйнацій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Муфтій України та воїн-доброволець Саїд Ісмагілов читає Коран біля зруйнованої мечеті в Бахмуті. ВIДЕО

Ми тут звикли до руїн, криків, крові та болю. Ми з цим працюємо і вдень, і вночі. Ми іншого нічого і не бачимо. Проте російські нелюди б‘ють своїми ракетами по мирним містам вбиваючи цивільне населення. Примирення не буде. Пробачення не буде. Справедливість має бути невідворотна. Ця країна має розпастись на купу уламків. Якщо не розпадеться, то вони завжди приходитимуть нас вбивати. Якщо не хочете, щоб ваші діти воювали, то перемагати треба зараз", - заявив Ісмагілов і опублікував фото з пораненими, яких йому доводилося евакуйовувати з лінії фронту.

Муфтій України та воїн-доброволець Ісмагілов показав евакуацію поранених з Бахмуту: Росія має припинити своє існування. Пробачення не буде 01
Муфтій України та воїн-доброволець Ісмагілов показав евакуацію поранених з Бахмуту: Росія має припинити своє існування. Пробачення не буде 02
Муфтій України та воїн-доброволець Ісмагілов показав евакуацію поранених з Бахмуту: Росія має припинити своє існування. Пробачення не буде 03
Муфтій України та воїн-доброволець Ісмагілов показав евакуацію поранених з Бахмуту: Росія має припинити своє існування. Пробачення не буде 04
Муфтій України та воїн-доброволець Ісмагілов показав евакуацію поранених з Бахмуту: Росія має припинити своє існування. Пробачення не буде 05
Муфтій України та воїн-доброволець Ісмагілов показав евакуацію поранених з Бахмуту: Росія має припинити своє існування. Пробачення не буде 06
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Топ коментарі
+65
Низький уклін всім нашим захисникам. А та територія таки має розвалитися на шматки, і все те населення має бути прокляте на віки вічні.
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15.01.2023 17:08
+33
/
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15.01.2023 17:33
+23
через яку страшну війну проходять наши діти..шкода що вже старий і не можу іх замінити..
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15.01.2023 17:11
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Низький уклін всім нашим захисникам. А та територія таки має розвалитися на шматки, і все те населення має бути прокляте на віки вічні.
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15.01.2023 17:08 Відповісти
путин это нацистский ******** ! 👉👍
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15.01.2023 18:37 Відповісти
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15.01.2023 21:05 Відповісти
Это точно.
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15.01.2023 23:20 Відповісти
А з іншого боку такі самі християни та мусульмани. Начебто. Де ж той Бог. Чому не бачить?
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15.01.2023 17:11 Відповісти
Старенький вже...недобачає...
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15.01.2023 17:18 Відповісти
Не такі самі.
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15.01.2023 17:20 Відповісти
Скоріше за все.
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15.01.2023 17:23 Відповісти
через яку страшну війну проходять наши діти..шкода що вже старий і не можу іх замінити..
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15.01.2023 17:11 Відповісти
І моє серце розривається від безсилля і ненавісті до рашні , що через стан здоров'я не можу піти і піставити своє плече і знання на захист України, зактити собою цих чудових сміливих молодих людей.... Боже, бережи кожного українця...
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15.01.2023 18:40 Відповісти
Дядько зі здоровим глуздом!
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15.01.2023 17:13 Відповісти
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15.01.2023 17:17 Відповісти
Петька на арестовича похож
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15.01.2023 18:01 Відповісти
а безумна -на Гадю
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15.01.2023 18:38 Відповісти
Не удивляюсь, если Гадя сейчас по ту сторону фронта
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15.01.2023 19:11 Відповісти
за шо нам таке? Ну куди воно лізе?
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15.01.2023 18:20 Відповісти
Коли д'Єрмаку треба щось завалити - посилають туди Безуглу.
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15.01.2023 18:22 Відповісти
/
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15.01.2023 17:33 Відповісти
Про закінчення війни то ви не до того Володьки звертаєтесь, розумію, для рими треба було.
З рештою все вірно.
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15.01.2023 17:57 Відповісти
З евреями лучче не сязыватсья.
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15.01.2023 23:23 Відповісти
НІЯКОГО ПРОЩЕННЯ НІ КАЦАПАМ НІ БУРЯТАМ, ТУВІНЦЯМ, ОСЕТИНАМ, ЯКУТАМ, ДАГЕСТАНЦЯМ, ЧУВАШАМ, КАДИРІВЦЯМ, МОРДВІ, ІНГУШАМ ТА ІНШИМ ВІДКИДАМ ЛЮДСТВА ЯКІ НАЗИВАЮТЬ СЕБЕ "РОСІЯНАМИ".
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15.01.2023 17:35 Відповісти
Татарам, башкирам... Их там численно больше всего, после русских.
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15.01.2023 20:01 Відповісти
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15.01.2023 18:36 Відповісти
Рашисти то э рашисти. 100-300-500 рокiв ця мэрзотна кацапська iмперiя тэрзаэ всi країни навколо, по світу, та особливо Україну
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15.01.2023 21:09 Відповісти
Это надо шольцам и всем остальным бездельникам показывать
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15.01.2023 21:27 Відповісти
Має бути Божа дорога, щоб це все закінчилось
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15.01.2023 22:27 Відповісти
Бог отдыхает.
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15.01.2023 23:24 Відповісти
 
 