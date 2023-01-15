Муфтій України та воїн-доброволець Ісмагілов показав евакуацію поранених з Бахмуту: Росія має припинити своє існування. Пробачення не буде. ФОТОрепортаж 18+

Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма", один з мусульманських духовних лідерів України Саїд Ісмагілов, який пішов добровольцем на фронт і є водієм-парамедиком, наразі у Бахмуті. Після побаченого він заявив, що ніяке примирення і пробачення неможливе - Росія має припинити своє існування. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та особам зі слабкою психікою!

Своє звернення він виклав у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Росія має припинити своє існування.

Її злочини наповнили собою небеса і землю. І непричетних росіян не існує, бо всі хто не бореться з цією російською владою є співучасниками вбивств, страждань і руйнацій.

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Ми тут звикли до руїн, криків, крові та болю. Ми з цим працюємо і вдень, і вночі. Ми іншого нічого і не бачимо. Проте російські нелюди б‘ють своїми ракетами по мирним містам вбиваючи цивільне населення. Примирення не буде. Пробачення не буде. Справедливість має бути невідворотна. Ця країна має розпастись на купу уламків. Якщо не розпадеться, то вони завжди приходитимуть нас вбивати. Якщо не хочете, щоб ваші діти воювали, то перемагати треба зараз", - заявив Ісмагілов і опублікував фото з пораненими, яких йому доводилося евакуйовувати з лінії фронту.















