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Бригада тероборони Рівного отримала 5 вантажівок DAF із зенітними установками для боротьби з "шахедами". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Петро Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані під "антишахеди". На платформах автівок встановлені зенітні установки, які показали себе дуже ефективними у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе. Також, за словами п’ятого Президента, це посилить захист регіону з боку українсько-білоруського кордону.

Це – спільний проєкт, який Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" у Рівному реалізують із місцевою владою, командою "Євросолідарності" та військовими, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати Петру Олексійовичу. Адже спочатку ми говорили про чотири автомобілі, але нам виділили п’ять зенітних установок. Зараз, я думаю, що максимально наша повітряна безпека буде посилена завдяки цим зенітно-артилерійським установкам", – зазначає міський голова Рівного Олександр Третяк.

Бригада тероборони Рівного отримала 5 вантажівок DAF із зенітними установками для боротьби з шахедами 01

"Ворог сильний. І ми маємо бути напоготові до будь-якого розвитку подій. Підлий і підступний ворог, який б‘є по об’єктам цивільної інфраструктури. У нас з’явилася з міськими головами дуже крута ініціатива. Ми будемо використовувати ЗУ 23-2, які дуже добре себе зарекомендували як "антишахеди". Ми зробили свій внесок для того, щоб зробити ці машини. Я хочу подякувати міському голові, який відгукнулися на нашу ініціативу і сказав – я хочу, щоб Рівне було серед перших, хто буде реалізовувати цей проект і хто забезпечить захист повітря від "шахедів", – пояснив Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 17-та та 59-та бригади отримали три комплекси БПЛА "Poseidon", виготовлені на шасі вантажівки DAF. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми вирішили, що буде два напрямки – перше це повітряний захист. Друге – ми не довіряємо лукашенку. Ми не маємо сумніву, що в будь-який момент з боку білорусі по нам може бути завданий удар. Але я хочу наголосити, що міць Збройних Сил України така, що якщо по нам буде завданий удар з території білорусі і буде наступ, ми цього більше не допустимо", – говорить Порошенко.

Бригада тероборони Рівного отримала 5 вантажівок DAF із зенітними установками для боротьби з шахедами 02

"Ці зенітні установки дуже добре себе зарекомендували не тільки проти повітряних цілей, а і бойових броньованих машин ворога, вони будуть добре дірявлять русню, і буде підготовлений дуже гарячий прийом, якщо вони наважаться йти з пінського напрямку на Рівненську область. Ми знаємо, як розташувати, і все забезпечимо", – зауважує Порошенко.

"DAFи мають дуже гарний досвід бойового застосування під час цієї війни. Вони мають величезну прохідність. Вони дуже надійні, мають величезну мобільність. Всі машини пройшли технічне обслуговування, пройшли підготовку – все для того, щоб вони не відмовили в бою", – каже Порошенко.

Бригада тероборони Рівного отримала 5 вантажівок DAF із зенітними установками для боротьби з шахедами 03
Бригада тероборони Рівного отримала 5 вантажівок DAF із зенітними установками для боротьби з шахедами 04

Військові, які вже протестували машини, кажуть: приємно вражені результатом. "Думаю, хвилин за 20-30 машини будуть вже на позиціях виконувати своє бойове завдання. Перемога буде за нами. З таким автомобілями… Якщо є можливість – дайте ще!", – каже боєць.

"Мені приємно, що передаємо це в надійні руки, Рівному, 104-ій бригаді. І головнокомандувачу велика дяка за те, що ми спільно реалізували цей проєкт", – говорить Порошенко.

Як повідомив Порошенко, такі ж вантажівки готуються для передачі в інші українські міста. Загалом Фонд Порошенка з волонтерами законтрактував три сотні британських автівок DAF. Сотня автівок вже надійшла у війська.

Також на шасі цих вантажівок виготовили спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon. Три комплекси такої техніки вже надійшли у війська.

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів. Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.
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Топ коментарі
+36
ПИАРИТЬСЯ "БАРиГА", НАВЕРНОЕ ЕЩЁ ПО ШОКОЛАДКЕ ДАЛ, "ЖЛОБ".
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15.01.2023 18:21
+30
Може, захистять місто не тільки від шахідів... а й від проривів гарматного м'яса... про всяк випадок...
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15.01.2023 18:22
+30
А що, у нас у країні розумово недорозвинених вистачає, проголосують і за Абдристовича. Тому приклад - вибори 2019 року та стадо, що проголосувало за Вову та Слуг.
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15.01.2023 18:37
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ПИАРИТЬСЯ "БАРиГА", НАВЕРНОЕ ЕЩЁ ПО ШОКОЛАДКЕ ДАЛ, "ЖЛОБ".
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15.01.2023 18:21 Відповісти
😁
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15.01.2023 18:22 Відповісти
Так..Бо ці вже закінчуються.
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15.01.2023 18:38 Відповісти
А ось цих ще трохи залишилося. Чомусь не "пішли".
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15.01.2023 18:41 Відповісти
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15.01.2023 19:48 Відповісти
Прянічок?
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15.01.2023 20:06 Відповісти
💩💩💩

максимально сканцентрована ригалівка в одному кошику - цікаво якій згорбленій малоросьні спало на думку випускати таке?

І хто купує?
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15.01.2023 20:20 Відповісти
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15.01.2023 22:28 Відповісти
А то що Арестович на шоколадці? ******!
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15.01.2023 21:39 Відповісти
То не чоколядки, то проносне.
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15.01.2023 23:34 Відповісти
Ты видать с рождения идиот
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15.01.2023 18:58 Відповісти
Ты не напрягай остатки мозга, убогий, мы и так поняли, что ты голосовал за зе и сн или за что то им подобное говно.
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15.01.2023 19:02 Відповісти
Не.... по половинке шоколадки, целую пожалел. 😂
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15.01.2023 19:10 Відповісти
Дякуем , найкращий Гетьман ‼️👍❤️💙💛 73%🐑🐏🦠ТОЛКНУЛИ УКРАИНУ В ПРОПАСТЬ ‼️
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15.01.2023 19:20 Відповісти
Коли зеленський почне такий піар? Не бачів ще не одної пожертви від зеленського. Відосики більше допомагають за зенітки?
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15.01.2023 20:05 Відповісти
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15.01.2023 20:11 Відповісти
Порох много крал и много отдавал. Может приведешь пример сколько своих денег вложил в оборону и помощь ЗСУ зеленский, дерьмак, тищенко, юзик и остальная зелено-опзжесная шобла?
вот хотелось бы еще узнать - сколько у зеленского, порошенко, дерьмака, портнова, татарова и .... проживает украинских беженцев в их заграничных вилах?
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15.01.2023 22:59 Відповісти
Може, захистять місто не тільки від шахідів... а й від проривів гарматного м'яса... про всяк випадок...
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15.01.2023 18:22 Відповісти
Дякуємо,пане президент,Петро Олексійович!
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15.01.2023 18:51 Відповісти
Ан,Зушка знатна кацапокосарка,не тільки ППО,і по наземних цілях нормально себе зарекомендувала
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15.01.2023 20:37 Відповісти
а я і про що...
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15.01.2023 23:36 Відповісти
Добре!
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15.01.2023 18:25 Відповісти
Пишуть, що люся абдрисиович за гроші кацапських гнид типу новінського, розкручує свій політичний проект, аби після війни пройти в парламент.
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15.01.2023 18:27 Відповісти
А що, у нас у країні розумово недорозвинених вистачає, проголосують і за Абдристовича. Тому приклад - вибори 2019 року та стадо, що проголосувало за Вову та Слуг.
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15.01.2023 18:37 Відповісти
Нє -- та яка мова - кожна зеніка кожна пушка кожнии кулемет -- на вагу золота .
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15.01.2023 18:27 Відповісти
квапять ???? квапять пиарится !!!
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15.01.2023 18:31 Відповісти
А можно на примерах? Где передал, а потом забрал? Или как всегда?)
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15.01.2023 18:34 Відповісти
Ну про це ж Поворознюк в тілівізорі розказував, це ж всім відомо)))
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15.01.2023 18:56 Відповісти
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15.01.2023 20:09 Відповісти
Центр пидо…, а докажи , что нет ?
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15.01.2023 19:22 Відповісти
ты не Гордон случайно?
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15.01.2023 19:23 Відповісти
Гондон он, использованный
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15.01.2023 19:29 Відповісти
Странно... До сих пор ни одного зебила)
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15.01.2023 18:31 Відповісти
Ошибся, один уже есть...
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15.01.2023 18:33 Відповісти
то противсіх... ну, в загальному - зебіл
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15.01.2023 18:38 Відповісти
Та оно...центр 820...
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15.01.2023 18:48 Відповісти
От старі зенітки типу ЗУ-23 - чудовий варіант проти шахідів. У них розривні снаряди, які покривають осколками велику площу - не обов'язково точно в той дрон попадати.

Із такими повільними цілями ж можна боротися методом Другої світової - зенітними гарматами, щоб ракети берегти.
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15.01.2023 18:34 Відповісти
на фото старі пофарбовані, чи нові старої моделі ??
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15.01.2023 19:32 Відповісти
Старі мабуть, хто зна... Але суть не в цьому, суть в тому, що на складах у нас достатньо зу-23 і треба повернути їх у стрій для боротьби з дронами.
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15.01.2023 19:36 Відповісти
Це по бідності. До них би ще такі-сякі радари прикрутити. На дворі 21 ст.
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15.01.2023 19:58 Відповісти
ruski , ninada sebia za Maska vidavati , on abidetsa....
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15.01.2023 20:07 Відповісти
То я нік швидко придумував. Від іншого слова сформований.
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15.01.2023 20:38 Відповісти
На дворі 21 ст., але шахіди створені за технологією 30-х років 20 ст. - там примітивний поршневий двигун і максималка менша, ніж у вертольота.
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15.01.2023 20:21 Відповісти
Угу ... А наводиться він по сонячному годиннику ?
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15.01.2023 20:39 Відповісти
Я про двигун і льотні характеристики - для збиття це грає роль, а не те, як він наводиться!
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15.01.2023 20:44 Відповісти
Самі зрозуміли, що написали ? Не ганьбіться. Що значить "не має значення" ??
У БПЛА усе має значення.
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15.01.2023 23:11 Відповісти
Дивіться, шахеди збивають Гепардами - це неодноразово було... ЗУ-23 - такого ж плану зброя
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16.01.2023 09:10 Відповісти
У Украины есть для защиты ВСУ и Тероборона. Надеюсь не нужно объяснять почему это не равноценные по функционалу формирования. Государство и общество.
Использовать тероборону на передке, это что отверткой забивать гвозди. Каждый инструмент уместен по назначению!
Украина совершенно не занимается теробороной. Это ее огромная ошибка. Хотят жить как в Швейцарии, но при этом ничегошеньки не делать для этого. Так не бывает.
Сколько получает семья теробороновца при потере кормильца, при ранении, при без вести пропавшем - ничего! Одевает ли, снабжает ли и вооружает ли Украина тероборону? Фактически нет. Возникает вопрос, хотят ли украинские города жить спокойно, чтобы не нервнинчать на нападение взбесившихся соседей?
Ранее делали катки в каждом городе, сегодня актуально делать полигоны в каждом районе города!
Необходимо финансирование, страхование, строительство полигонов, формирование отрядов и подготовка Законодательства для Теробороны!
Тероборона - это 45-70 летние кормильцы семей, готовых умереть при защите своего города, но не сайгаки, бегать по 25 км, как в молодости. Это уже ВСУ.
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15.01.2023 18:34 Відповісти
ну нічого, півшостого відосік запише черговий, куди там тому Пороху
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15.01.2023 18:45 Відповісти
А что там по Коломойскому який особисто "планував оборону Дніпра", як казали в ОП Вже розблокували нам ************ ПВО, бери та замовляй, але ні краще скупити нафтогазові компанії, щоб після перемоги отримувати прибуток на крові.
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15.01.2023 18:55 Відповісти
Не для того Бєня купував посаду президента і майже всю Верховну Раду, аби вкладатись ще і в армію. Хотілось просто контролювати всі ресурси, або вчасно втекти з награбованим, хоча б.
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15.01.2023 18:58 Відповісти
Беня из Зе сделал Боневтика))) Он просто угрозами разоблачения всех махинаций зеленой банды заставил его остаться, самому-то бежать было некуда. Вот и вылепил из того, что было "героя" видосиков)
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15.01.2023 19:33 Відповісти
Слава Гетьману Украины!!!
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15.01.2023 19:09 Відповісти
ВСУ столько не получало вооружения в качестве помощи, когда Порошенко был президентом Украины. Или я ошибаюсь? Все, что ни делается, к лучшему.
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15.01.2023 19:14 Відповісти
Коли Порошенко був Президентом, озброєння йшло потоком за кошт держави.
Тоді волонтери допомагали "по дріб*язку"
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15.01.2023 19:56 Відповісти
Хорошо,что с кавычками. На волонтеров буквально молились с этими мелочами( буржуйки,палатки,бензогенераторы,форма,бензопилы....).
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15.01.2023 21:43 Відповісти
Так і було. Відносно вартості танка дійсно значно менше.

Треба розуміти , що ніякий волонтерський рух не зможе утримувати навіть 1-2 бригади.
Це цілі потяги усього. І коштує це купу грошей.

Тільки держава. Щоб там на емоціях не розповідали.
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15.01.2023 23:02 Відповісти
Однозначно "или я ошибаюсь". "когда Порошенко был президентом Украины" у московитов не было желания бомбить территорию Украины. Украина тогда своими силами решала конфликт с промосковской сепарней. вооружения в качестве помощи столько , как сейчас и близко не было нужно. К сожалению,после 2019 года, московиты убедились , что большинство украинцев интересуют веселые клоуны,хорошие дороги и "нужно просто перестать стрелять", а "Армію,Мову,Віру" вони послали "У сраку". Зараз народ розйо₴ується за свій вибір 2019 року страшною кров"ю. І це - не до кращого.
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15.01.2023 20:09 Відповісти
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15.01.2023 21:07 Відповісти
Гарна зброя.
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15.01.2023 20:50 Відповісти
Слава Гетьману.
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15.01.2023 22:13 Відповісти
І все знову возить "барига". Накрав у чесного Володі і в армію і для захисту держави. А Володя копійочку до копійочки і в кубишку, щоб через дирявий кордон вивезти на батьківщину прадідів.
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15.01.2023 23:10 Відповісти
Респект! Добра справа для знищення рашистів *****!!!
Це ж не те, що митним гнидам🐷 на митному посту в Одесі🤯 щозміни🤷‍♂️🙈 по 400 000 грн красти привладним, демченко в курсі ‼️‼️‼️

Ці гроші не для оборони України крадуться, митними гнидами під пильнимпатронатом Осіб з Урядового кварталу, це ж не Поршенко!!
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16.01.2023 00:30 Відповісти
Главное, что бы машине приделали надежные опоры. До сих пор перед глазами стоят кадры начала войны в 2014 году, которые часто повторяли в теленовостях. ЗУшка на кузове грузовичка - как достижение и креативность добробатов - дает очередь. И грузовичок с первым снарядом начинает делать крен, а в конце очереди ствол уходит до полуметра. И куда ты, спрашивается, стреляешь? Что б ты заплатил за снаряды со своего кармана.
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16.01.2023 01:39 Відповісти
Да....! єтим металлоломом только детей в детсаде пугать!!! Дожились блин!!! Зато все *****-ворюги типа Кучмы. Тимошенко, Ющенко , Гриценко . Еханурова и прочая волочь до сих пор свободно гуляют на свободе , хотя они распродали 80 % военного потенциала Украины!!!...А Зато зеленскому по хер!!!
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16.01.2023 16:06 Відповісти
Ну петруха красива.. ещё не бойсь и по шоколадной медали дал.а вообще то лучше бы этот барыга на зелёное чмо немного бы надавил..ребята хорош воевать и так уже сколько погибших пусть путлер и наше зелёное недоразумение за стол переговоров сядут.. война это тупик в никуда..
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17.01.2023 00:11 Відповісти
Для мене Цей Петро був гидотою,так ею и залишився,сугубо мое ставлення до него,шоб вин там не робив....гидота, точка!!!
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17.01.2023 11:11 Відповісти
 
 