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Протягом 15 січня ворог 44 рази обстріляв Сумщину, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У неділю росіяни завдали 44 ударів по прикордонню Сумщини, пошкоджена школу та дитсадок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Краснопільська громади.

Краснопільська громада: ворог обстріляв прикордоння із мінометів, 12 прильотів. А також із безпілотника скинули дві вибухівки.

По Білопільській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, 15 прильотів. Пошкоджена школа та гараж у селі Павлівки.

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл зі сторони росії, 3 прильоти.

По Хотінській громаді противних стріляв із мінометів, 14 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджені дитсадок та шкільний стадіон у Кіндратівці. У всіх випадках без жертв і постраждалих".

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Протягом 15 січня ворог 44 рази обстріляв Сумщину, - ОВА 01
Протягом 15 січня ворог 44 рази обстріляв Сумщину, - ОВА 02

Автор: Роман Свиридович
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А ми скількі БНР? А забув тож той зелелупа не дає команди дєрьмака не влаштовує нємогиті. Їбать маємо даунів при владі !!
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15.01.2023 22:43 Відповісти
Вони - не дауни, вони - вороги. Дауни за них голосували.
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16.01.2023 00:16 Відповісти
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15.01.2023 23:13 Відповісти
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16.01.2023 00:14 Відповісти
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15.01.2023 23:14 Відповісти
 
 