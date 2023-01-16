Вночі росіяни кілька разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач та газопровід. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нікопольщина знову потерпала від ворожих обстрілів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади.
Люди неушкоджені.
У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в решті районів вночі сирена попереджала про небезпеку, але минулося без атак.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...