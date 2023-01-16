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Вночі росіяни кілька разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач та газопровід. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нікопольщина знову потерпала від ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Люди неушкоджені.

У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в решті районів вночі сирена попереджала про небезпеку, але минулося без атак.

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Вночі росіяни кілька разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач та газопровід 01
Вночі росіяни кілька разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач та газопровід 02
Вночі росіяни кілька разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач та газопровід 03
Вночі росіяни кілька разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач та газопровід 04

Автор: Наталя Джума
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