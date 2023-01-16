2 226 1
Наслідки обстрілу Запоріжжя та області: Постраждали 5 осіб, зокрема 2 дитини. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники обстріляли Запоріжжя та область.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Запоріжжя. Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру. Ракета влучила поряд з п‘ятиповерховим будинком. Від уламків скла постраждали 5 людей, серед них 2 дитини, 9 та 15 років. Дітей госпіталізовано. В самому будинку вибиті вікна, опорні конструкції не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Тимошенка, у Запорізькому районі російська ракета влучила на територію підприємства.
"На місці виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає. На місці працюють рятувальники", - додав заступник глави ОП.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар16.01.2023 09:40 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...