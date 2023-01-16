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Наслідки обстрілу Запоріжжя та області: Постраждали 5 осіб, зокрема 2 дитини. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники обстріляли Запоріжжя та область.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя.  Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру. Ракета влучила поряд з п‘ятиповерховим будинком. Від уламків скла постраждали 5 людей, серед них 2 дитини, 9 та 15 років. Дітей госпіталізовано. В самому будинку вибиті вікна, опорні конструкції не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Тимошенка, у Запорізькому районі російська ракета влучила на територію підприємства.

"На місці виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає. На місці працюють рятувальники",  - додав заступник глави ОП.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя та області: Постраждали 5 осіб, зокрема 2 дитини 01

Автор: Богдан Гуньковський
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16.01.2023 09:40 Відповісти
 
 