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Ворог обстрілює прикордоння Сумщини. На Краснопільську громаду з безпілотника скинуто вибуховий пристрій, - ДПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог обстріляв прикордоння Сумської області з БПЛА та мінометів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Хотінська, Білопільська та Середино-Будська громади. Вогонь вівся з російських населених пунктів Вязове, Зернове, Волфіне, Єлізаветовка. На територію Краснопільської громади противник з безпілотника скинув вибуховий пристрій.
Внаслідок обстрілу Білопільської громади пошкоджена школа, два приватних будинки та гараж. В Хотінській громаді - пошкоджено будівлю дитячого садочку та територію школи.
На щастя обійшлося без жертв.
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