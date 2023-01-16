Ворог обстрілює прикордоння Сумщини. На Краснопільську громаду з безпілотника скинуто вибуховий пристрій, - ДПСУ. ФОТО

Ворог обстріляв прикордоння Сумської області з БПЛА та мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Хотінська, Білопільська та Середино-Будська громади. Вогонь вівся з російських населених пунктів Вязове, Зернове, Волфіне, Єлізаветовка. На територію Краснопільської громади противник з безпілотника скинув вибуховий пристрій.

Внаслідок обстрілу Білопільської громади пошкоджена школа, два приватних будинки та гараж. В Хотінській громаді - пошкоджено будівлю дитячого садочку та територію школи.

На щастя обійшлося без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів прикордоння Сумщини та Чернігівщини. ФОТОрепортаж





