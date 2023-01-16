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Ворог обстрілює прикордоння Сумщини. На Краснопільську громаду з безпілотника скинуто вибуховий пристрій, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог обстріляв прикордоння Сумської області з БПЛА та мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Хотінська, Білопільська та Середино-Будська громади. Вогонь вівся з російських населених пунктів Вязове, Зернове, Волфіне, Єлізаветовка. На територію Краснопільської громади противник з безпілотника скинув вибуховий пристрій.

Внаслідок обстрілу Білопільської громади пошкоджена школа, два приватних будинки та гараж. В Хотінській громаді - пошкоджено будівлю дитячого садочку та територію школи.

На щастя обійшлося без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів прикордоння Сумщини та Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Ворог обстрілює прикордоння Сумщини. На Краснопільську громаду з безпілотника скинуто вибуховий пристрій, - ДПСУ 01
Ворог обстрілює прикордоння Сумщини. На Краснопільську громаду з безпілотника скинуто вибуховий пристрій, - ДПСУ 02
Ворог обстрілює прикордоння Сумщини. На Краснопільську громаду з безпілотника скинуто вибуховий пристрій, - ДПСУ 03

Автор: Ірина Дашківська
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Хтось ще вірить що після того як ЗСУ виб'є кацапів з України війна закінчиться!
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16.01.2023 10:06 Відповісти
Спочатку нехай виб'ють, а потім вже будемо думати про різні сценарії
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16.01.2023 11:48 Відповісти
А в ответку как всегда тишина...
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16.01.2023 11:47 Відповісти
 
 