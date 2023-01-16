Вантажне судно з українським зерном сіло на мілину в протоці Босфор. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Босфорська протока тимчасово заблокована через суховантаж, який прямував з України до Стамбула і сів на мілину.
Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на турецьке Головне управління берегової безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
"Наше рятувальне судно Nene Hatun, буксири Kurtarma-5, 8, 9 і катер KEGM-8 були негайно направлені на місце події для 142-метрового суховантажу MKK-1, який сів на мілину в Умурьері під час плавання з України до Стамбула", – повідомили в управлінні.
Також повідомляється, що судноплавство в Босфорі тимчасово призупинено. Тривають рятувальні роботи щодо судна.
Суховантаж під назвою Palau Flagged MKK-1, який прямував з України до Стамбула, сів на мілину у районі Beykoz Anadolu Kavağı близько 07.30 через поломку керма", - процитувало губернаторство Стамбула видання NTV.
Будь ласка, зачекайте...
про те, що зерно Українське, буде знати цілий світ, а от хто його віз і сів на срраку - "та какая разніца".. - це і є інформаційна спецоперація
Ну теперь пускай доливают воды.