УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17278 відвідувачів онлайн
Новини Фото За кордоном
4 067 24
зерно (1240) корабель (1425) Туреччина (2256)

Вантажне судно з українським зерном сіло на мілину в протоці Босфор. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Босфорська протока тимчасово заблокована через суховантаж, який прямував з України до Стамбула і сів на мілину.

Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на турецьке Головне управління берегової безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше рятувальне судно Nene Hatun, буксири Kurtarma-5, 8, 9 і катер KEGM-8 були негайно направлені на місце події для 142-метрового суховантажу MKK-1, який сів на мілину в Умурьері під час плавання з України до Стамбула", – повідомили в управлінні.

Також повідомляється, що судноплавство в Босфорі тимчасово призупинено. Тривають рятувальні роботи щодо судна.

Суховантаж під назвою Palau Flagged MKK-1, який прямував з України до Стамбула, сів на мілину у районі Beykoz Anadolu Kavağı близько 07.30 через поломку керма", - процитувало губернаторство Стамбула видання NTV.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна запропонувала збільшити кількість груп з перевірки суден "зернового коридору"

Вантажне судно з українським зерном сіло на мілину в протоці Босфор 01
Вантажне судно з українським зерном сіло на мілину в протоці Босфор 02
Вантажне судно з українським зерном сіло на мілину в протоці Босфор 03

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
А чого воно туди поперлось на ту мілину?
показати весь коментар
16.01.2023 10:19
+2
Рульовка зламалась
показати весь коментар
16.01.2023 10:22
+2
Кацапы могут завербовать моряков (там солянка из всех стран как правило), чтобы вот так сели на мель, затем устроят провокацию с катера на захват судна, подкинув отстрелы разнообразные, но подкрашенные как новые. В Турции уже пару десятков так называемых репортеров сидят. Правда, кацапы все равно облажаются на десятках вещей при создании фейков, так шо пускай развлекаются, может моряк из Марокко получит денег от ГРУ и пойдет отдыхать на них, порадуемся за него.
показати весь коментар
16.01.2023 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого воно туди поперлось на ту мілину?
показати весь коментар
16.01.2023 10:19 Відповісти
Рульовка зламалась
показати весь коментар
16.01.2023 10:22 Відповісти
Кацапы могут завербовать моряков (там солянка из всех стран как правило), чтобы вот так сели на мель, затем устроят провокацию с катера на захват судна, подкинув отстрелы разнообразные, но подкрашенные как новые. В Турции уже пару десятков так называемых репортеров сидят. Правда, кацапы все равно облажаются на десятках вещей при создании фейков, так шо пускай развлекаются, может моряк из Марокко получит денег от ГРУ и пойдет отдыхать на них, порадуемся за него.
показати весь коментар
16.01.2023 10:26 Відповісти
Ну, ты и фантазёр
показати весь коментар
16.01.2023 10:28 Відповісти
Який нахрен захват судна в Босфорі? На очах публіки яка по рестораціям сидить по обидва боки протоки?
показати весь коментар
16.01.2023 10:31 Відповісти
Лоцман хотів лісом зрізати😛
показати весь коментар
16.01.2023 10:32 Відповісти
М-дя... Арестовать такое судно и - в утиль, как технически непригодное для эксплуатации и несущее угрозу всем и вся. Ведь на кораблях все механизмы дублированы+ ручное управление непосредственно у стерна.
показати весь коментар
16.01.2023 10:36 Відповісти
Блекаут, например. Пока добегут до аварийного управления, то в таком узком месте уже поздно.
показати весь коментар
16.01.2023 10:40 Відповісти
Сказано, шо стерно. Но в случае обесточки, автоматически включается аварийное питание в первую очередь на стерно. Я же вам предположительно написал, шо все на корытах продублировано, это вам не колхоз им. 40 лет без урожая.
показати весь коментар
16.01.2023 10:52 Відповісти
А если приводной механизм гидравлика и она ушла, лопнула труба например? Что бы переключить клапана на аварийную схему нужно какое то время. До двух минут по регламенту. За это время судно со скоростью 12-14 узлов пройдет дохрена и больше. Реверс машины естественно снизит скорость но в узкостях этого может быть недостаточно.
показати весь коментар
16.01.2023 11:10 Відповісти
бЛИН, мотором можно было взад-вперед поработать... Там же наверняка изначально(по Босфору) скорость ограничена до минимальной, бо на карте Босфор - извилистой линией стелется, а еще и 2-х сторонне движение... На дно пробитые мабуть и сос не давали или хотя бы предупредить не побоялись босфорное начальство, шобы остановить все остальные бл.яшанки. Каароч, дыбилы - всякие там стерновi. Sure, из-за поломки стерна, у недоколыханых был паралич моска , до мочепускания. решили избавиться от 7 футов под килем , шобы не вгамселитися во встречку...
показати весь коментар
16.01.2023 10:49 Відповісти
Наоборот. Там ограничена скорость минимальная. Как на автобане. Иначе ты пролив заткнеш если будешь ползти малым ходом. Машиной естественно отрабатывали, иначе они бы носом на берегу были.
показати весь коментар
16.01.2023 10:57 Відповісти
Я сомневаюсь шобы там было разрешено бежать по максималке. ДА и заднюю скорость включи по максимуму, такого бы не было. Ко всему фотали турки с вертолета. И видно шо колымага ехала вдоль берега по правой стороне. Бо на снимке видно оставшийся на воде след.И не видно на воде кипящей воды от задней скорости. Это посмешище как ехало, так по ходу и клюнуло в берег. Течение его тока немного поставило поперек.
показати весь коментар
16.01.2023 11:08 Відповісти
Добре що в якусь віллу не врізався на узбережжі протоки. Там їх багато прямо на березі. І такі випадки були, хоч і не багато.
показати весь коментар
16.01.2023 10:38 Відповісти
У этой плоскодонки передок даже до береговой линии не дотянул, а вы гришь вьехать в виллу.
показати весь коментар
16.01.2023 10:57 Відповісти
Ближе к центру пролива есть здания практически висящие над урезом воды. При недостаточной скорости судна и ессно плохой управляемости течение может вынести с фарватера и прямо кому то в балкон. Такое бывало.
показати весь коментар
16.01.2023 11:02 Відповісти
Малыши навряд ли дотянутся до балкона...
показати весь коментар
16.01.2023 11:11 Відповісти
"молодці-журнаглісти"..
про те, що зерно Українське, буде знати цілий світ, а от хто його віз і сів на срраку - "та какая разніца".. - це і є інформаційна спецоперація
показати весь коментар
16.01.2023 11:14 Відповісти
Узбагойтесь. Турки сами разберутся в своих проблемах...

показати весь коментар
16.01.2023 11:29 Відповісти
Впиляться в берег - это "сесть на мель" ?
Ну теперь пускай доливают воды.
показати весь коментар
16.01.2023 11:20 Відповісти
Что , Блин ?? На барже служит одна пьянь да рвань?? Заснули суки пьяные!!На ровном месте найти (именно найти ) єТу мель!! Во придурки!!
показати весь коментар
16.01.2023 11:26 Відповісти
На мель сели, руль поломали...
показати весь коментар
16.01.2023 15:45 Відповісти
 
 