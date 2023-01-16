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Росіяни обстріляли херсонську дитячу лікарню, постраждалих немає. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні. Інформацію про постраждалих немає.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, пердає Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні. Цього разу обстріл дитячої. Внаслідок якого вибито близько 30 вікон в неонатальному (6-ти поверховому) корпусі. Корпус пустий", - йдеться в повідомленні.

За словами Тимошенка, інформація про постраждалих відсутня.

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Росіяни обстріляли херсонську дитячу лікарню, постраждалих немає 01

Автор: Богдан Гуньковський
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