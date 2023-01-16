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У Севастополі знову гучно. Развожаєв повідомив про збиття 7 безпілотників (оновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Севастополі знову повідомляють про звуки вибухів.

Тим часом так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про роботу ППО, інформує Цензор.НЕТ.

"Знов атака безпілотників. Системи ППО збили БПЛА над морем у напрямку до Бельбека", - йдеться у повідомленні.

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У Севастополі знову гучно. Развожаєв повідомив про збиття 7 безпілотників (оновлено) 01

"Ситуація на зараз: збиті 3 БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку", - пізніше додав Развожаєв.

Згодом він повідомив, що вже збито нібито 7 безпілотників. За його словами, всі вони збиті над морем.

Автор: Ірина Дашківська
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16.01.2023 10:37 Відповісти
Та шось мені не віриться, що це ми.
Якби це були ми, то кудись би попадали. А так - виглядає як чергові брєдні довбойобів, про "безпілотнік, який скинув дві гранати, одну збило ппо, а другу накрив собою ахраннік падстанциї"©
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16.01.2023 10:38 Відповісти
Збив 100501 безпілотник.
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16.01.2023 10:46 Відповісти
Або птах якийсь, або з переляку вже ввижаються безпілотники. Ще, можливо, як варіант - рептілоїди з Сіріуса на літаючій тарілці.
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16.01.2023 11:03 Відповісти
ачеридная пабеда
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16.01.2023 13:38 Відповісти
 
 