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У Севастополі знову гучно. Развожаєв повідомив про збиття 7 безпілотників (оновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Севастополі знову повідомляють про звуки вибухів.
Тим часом так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про роботу ППО, інформує Цензор.НЕТ.
"Знов атака безпілотників. Системи ППО збили БПЛА над морем у напрямку до Бельбека", - йдеться у повідомленні.
"Ситуація на зараз: збиті 3 БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку", - пізніше додав Развожаєв.
Згодом він повідомив, що вже збито нібито 7 безпілотників. За його словами, всі вони збиті над морем.
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Якби це були ми, то кудись би попадали. А так - виглядає як чергові брєдні довбойобів, про "безпілотнік, який скинув дві гранати, одну збило ппо, а другу накрив собою ахраннік падстанциї"©