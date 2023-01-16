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Ніч на Донеччині: ракетний удар по Лиману та артобстріл Авдіївки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі росіяни продовжували стріляти у центрі та на півночі Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку протягом ночі тривали обстріли по Мар'їнці, Красногорівці, по околицях Курахового та Очеретинської громади. На ранок під артобстріл потрапила Авдіївка - без жертв.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Соледарі, ще 1 поранена у Краснополівці - у селі пошкоджено 3 будинки. У Бахмуті пошкоджень зазнали приватний та багатоповерховий будинки.

На Лисичанському напрямку напередодні росіяни завдали ракетного удару по Лиману - 1 людина поранена. На території громади під вогнем знову опинилися Торське і Зарічне. Також впродовж доби росіяни стріляли по Сіверську - без постраждалих.

Всього за добу на Донеччині поранено 7 людей. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: три ракетні удари по Краматорському району, ворог накрив Авдіївку "Градами". ФОТОрепортаж

Ніч на Донеччині: ракетний удар по Лиману та артобстріл Авдіївки 01
Ніч на Донеччині: ракетний удар по Лиману та артобстріл Авдіївки 02

Автор: Ірина Дашківська
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