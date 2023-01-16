Голова ОБСЄ Османі прибув до Києва. ФОТОрепортаж

Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду голови ОБСЄ, прибув у понеділок до України.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням чекаю на продуктивні зустрічі з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та допомоги людям на місцях", - зазначив Османі.

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