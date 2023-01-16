Голова ОБСЄ Османі прибув до Києва. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду голови ОБСЄ, прибув у понеділок до України.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням чекаю на продуктивні зустрічі з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та допомоги людям на місцях", - зазначив Османі.
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Герасименко Павло
показати весь коментар16.01.2023 11:31 Відповісти Мені подобається 0
Белла Богун 47d4cda8
показати весь коментар16.01.2023 11:36 Відповісти Мені подобається 2
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