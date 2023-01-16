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Голова ОБСЄ Османі прибув до Києва. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду голови ОБСЄ, прибув у понеділок до України.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням чекаю на продуктивні зустрічі з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та допомоги людям на місцях", - зазначив Османі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мери чотирьох європейських столиць прибули з візитом до Києва

Голова ОБСЄ Османі прибув до Києва 01
Голова ОБСЄ Османі прибув до Києва 02
Голова ОБСЄ Османі прибув до Києва 03
Голова ОБСЄ Османі прибув до Києва 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Давненько не було обсє .....
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16.01.2023 11:31 Відповісти
Як у нього з зором? Нормально? Бо ця чудова організація 8 років порушень з боку парашії і ЛДНР не бачила.
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16.01.2023 11:36 Відповісти
 
 