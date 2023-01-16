Внаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджено будинок, в області ударили по ангару, де зберігалась продукція, - ОП. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили ракетами по Запоріжжю та по підприємству легкої промисловості Кушугумської громади.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання ракети С-300 у житлову забудову в центрі міста Запоріжжя від вибухової хвилі постраждав п’ятиповерховий будинок: вибиті вікна та двері, пошкоджено систему опалення будівлі. Травми від уламків та скла отримали 5 людей з них 2 дитини 9 та 15 років.



Ліквідацією наслідків влучання займаються усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

За словами Тимошенка, окупанти також влучили ракетою С-300 на територію одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади. Виникла пожежа в ангарі, де зберігалася готова до реалізації продукція.

"На щастя, люди при цьому залишились неушкодженими. Збитки від дій терористів встановлюються", - підсумував він.

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