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Внаслідок обстрілів Херсонщини впродовж 2 діб загинули 4 особи, 14 цивільних дістали поранення, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсонщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Впродовж 15 січня 2023 року військові РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, обстрілювали місто Херсон та населені пункти області. Внаслідок ворожих атак загинуло троє цивільних. Щонайменше 14 осіб отримали поранення, двоє з яких у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

За даними Офісу Генпрокурора, пошкоджено житлові будинки, дитячі та медичні заклади

"Вранці 16 січня внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок у Херсоні загинула жінка. Кількість постраждалих уточнюється. Ворожі обстріли звільненої території Херсонщини тривають", - додали в ОГП.

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Внаслідок обстрілів Херсонщини впродовж 2 діб загинули 4 особи, 14 цивільних дістали поранення, - Офіс Генпрокурора 01
Внаслідок обстрілів Херсонщини впродовж 2 діб загинули 4 особи, 14 цивільних дістали поранення, - Офіс Генпрокурора 02
Внаслідок обстрілів Херсонщини впродовж 2 діб загинули 4 особи, 14 цивільних дістали поранення, - Офіс Генпрокурора 03
Внаслідок обстрілів Херсонщини впродовж 2 діб загинули 4 особи, 14 цивільних дістали поранення, - Офіс Генпрокурора 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Харків, Миколаїв і багато інших міст шо були і є під щоденним обстрілом... Тепер ще й Херсон - щодня загиблі і поранені, кожен день… п
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16.01.2023 14:35 Відповісти
 
 