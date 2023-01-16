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Минулої доби морпіхи знищили 50 окупантів, 5 танків, 7 БМП та ворожий "Град". ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, 15 січня, морські піхотинці знищили 5 танків, 7 БМП, 2 вантажівки, 1 одиницю спеціальної техніки, 1 міномет, 3 БПЛА та 40 окупантів.

Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено БМ-21 "Град" та 10 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Минулої доби морпіхи знищили 50 окупантів, 5 танків, 7 БМП та ворожий Град 01

Також читайте: Минулої доби морпіхи знищили 30 окупантів та 4 ворожі БПЛА, - ВМС

Автор: Ірина Дашківська
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16.01.2023 12:45 Відповісти
На первый взгляд может показаться бредом алкоголика, но на самом деле кацапня описывает то, что сделала с христианством у себя в свинарнике и переводит стрелки на Украину. РПЦ - секта, компиляция сатанизма, оккультизма, эзотерики под личиной христианства. РПЦ, это неотъемлемая составляющая хрюске "мира".
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16.01.2023 13:02 Відповісти
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16.01.2023 13:04 Відповісти
Не зупиняйтеся!
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16.01.2023 13:07 Відповісти
Слава украинским морп1хам!!!!!!
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16.01.2023 13:08 Відповісти
почему своих дохлых свиноцабак не постишь...?
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16.01.2023 14:00 Відповісти
 
 