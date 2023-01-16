Упродовж вихідних з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У межах "Зернової ініціативи" за вихідні з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерство інфраструктури України.
Як зазначається, серед цих суден - балкер DYMAMIC M з 27,5 тис. тонн агропродукції для Лівії.
"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують 800 тис. тонн української агропродукції.
По "зерновому коридору" до українських портів рухається 1 судно. В Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію. Станом на 15 січня - в черзі 109 суден, з яких 22 завантажені агропродукцією. Російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15.30. З 81 заявленого на участь в Ініціативі судна зареєстрували лише 2", - йдеться в повідомленні.
Крім того, повідомляється, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 653 судна, які експортували 17,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Будь ласка, зачекайте...
В магазині ціни повзуть вверх, економіка - на нулі...
Ніяких розмов і рухів до адаптації економіки до війни немає й близько!...
шо це за порти такі?
поясніть.
Рені
Измаіл
Черноморськ
Одеса
Южний
Николаев
Очаків
Шо рахувать 😊
куди бігти?
Велика Одеса .
Відки вийшли?
Скільки?
Взагалом з Великої Одеси вийшли ….