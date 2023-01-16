Упродовж вихідних з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. ФОТО

У межах "Зернової ініціативи" за вихідні з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерство інфраструктури України.

Як зазначається, серед цих суден - балкер DYMAMIC M з 27,5 тис. тонн агропродукції для Лівії.

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують 800 тис. тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" до українських портів рухається 1 судно. В Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію. Станом на 15 січня - в черзі 109 суден, з яких 22 завантажені агропродукцією. Російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15.30. З 81 заявленого на участь в Ініціативі судна зареєстрували лише 2", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 653 судна, які експортували 17,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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