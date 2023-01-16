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Упродовж вихідних з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У межах "Зернової ініціативи" за вихідні з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерство інфраструктури України.

Як зазначається, серед цих суден - балкер DYMAMIC M з 27,5 тис. тонн агропродукції для Лівії.

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують 800 тис. тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" до українських портів рухається 1 судно. В Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію. Станом на 15 січня - в черзі 109 суден, з яких 22 завантажені агропродукцією. Російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15.30. З 81 заявленого на участь в Ініціативі судна зареєстрували лише 2", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 653 судна, які експортували 17,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вантажне судно з українським зерном сіло на мілину в протоці Босфор. ФОТО

Упродовж вихідних з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи 01
Упродовж вихідних з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи 02

Автор: Наталя Джума
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Даже во время войны пол мира кормим . Теперь понятно , почему голодная орда в Украину ломится .
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16.01.2023 13:15 Відповісти
А самим вирощувати "скрєпа" не дозволяє!
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16.01.2023 13:29 Відповісти
Авжеж , годуємо тих хто кацапію підтримує
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16.01.2023 13:27 Відповісти
Нам цій новині треба радіти?!...
В магазині ціни повзуть вверх, економіка - на нулі...
Ніяких розмов і рухів до адаптації економіки до війни немає й близько!...
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16.01.2023 13:29 Відповісти
выручка от продажи зерна. должна идти на вооружение
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16.01.2023 13:55 Відповісти
Велика Одеса
шо це за порти такі?
поясніть.
Рені
Измаіл
Черноморськ
Одеса
Южний
Николаев
Очаків
Шо рахувать 😊
куди бігти?
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17.01.2023 00:31 Відповісти
Щось нове придумали .
Велика Одеса .
Відки вийшли?
Скільки?
Взагалом з Великої Одеси вийшли ….
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17.01.2023 00:36 Відповісти
 
 