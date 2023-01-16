Наслідки обстрілів Донеччини: зруйновані житлові будинки, поранені цивільні, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція Донеччини документує наслідки 28 російських атак. Російські війська поцілили в житло та критичну інфраструктуру, є поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

"Окупаційні війська Росії вели вогонь по 13 населених пунктах – містах Авдіївка, Бахмут, Лиман, Слов’янськ, Курахове, Соледар, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, селах Веселе, Красногорівка, Карлівка, Кліщіївка.

Рашисти били із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 11 цивільних об’єктів – 6 житлових будинків, об’єкт критичної інфраструктури, цехи заводу, гараж", - йдеться в повідомленні

Дві ракети "С-300" ворог спрямував по Краматорському району. Один снаряд влучив у Слов’янськ, інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила. Друга ракета поцілила в Лиман, руйнувань зазнав багатоквартирний будинок, є поранений.

З "Градів" окупаційні війська гатили по Авдіївці та Великій Новосілці, травмовано цивільних мешканців.

Внаслідок артилерійських обстрілів є постраждалі у Бахмуті та Соледарі.

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